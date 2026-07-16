“Estabas ahí, cerquita”: el mensaje con el que Dalma Maradona recordó a Diego tras la clasificación de Argentina

Dalma Maradona recordó a su padre con un emotivo mensaje publicado después de la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Invitada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a presenciar el encuentro en Atlanta, la hija mayor de Diego Armando Maradona describió la emoción que sintió durante el viaje y aseguró que percibió a su padre cerca durante la clasificación de la Albiceleste a la final.

“Desde que me subí al avión no paro de llorar, porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”, escribió en su cuenta de Instagram.

La publicación, compartida después del partido disputado en el Mercedes-Benz Stadium, combinó la alegría por la victoria argentina con la tristeza que todavía le provoca la ausencia del capitán que condujo a la selección al título mundial en México 1986.

Un viaje marcado por el recuerdo de Diego

Dalma contó que la emoción la acompañó desde que comenzó el viaje hacia Estados Unidos.

“Desde que me subí al avión no paro de llorar, porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”.

También relató que durante su estancia estuvo acompañada por personas cercanas a su padre, quienes le hicieron recordar distintos momentos de su vida.

“Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. La alegría que me da que te recuerden con tanto amor”.

El cariño de los amigos de Maradona

Dalma también relató que durante su estancia en Atlanta estuvo acompañada por personas cercanas a su padre.

“Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. La alegría que me da que te recuerden con tanto amor".

La hija de Maradona agradeció ese acompañamiento y la forma en que el entorno del excapitán argentino mantuvo presente su recuerdo durante el viaje.

El mensaje acumuló cientos de miles de reacciones y miles de comentarios de seguidores que compartieron fotografías, recuerdos y mensajes dedicados al campeón mundial.

https://www.instagram.com/p/Da1JOEujwGR/?img_index=6&igsh=MWVlNm4xMWI0MXZybw%3D%3D

“Porque si no la sufrimos, no somos nosotros”

La publicación también reflejó la tensión con la que Dalma vivió la semifinal.

“Pero la sufrimos… porque si no la sufrimos, no somos nosotros”.

Argentina comenzó perdiendo frente a Inglaterra, pero reaccionó en los minutos finales para imponerse por 2-1 y asegurar su segunda final mundialista consecutiva.

Dalma destacó la respuesta del equipo encabezado por Lionel Messi.

“La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses.”

“La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses".

La frase permitió que el mensaje no quedara limitado al recuerdo de su padre, sino que también reconociera el desempeño de la actual generación argentina.

La invitación de la AFA

La presencia de Dalma en la semifinal se produjo por invitación de la AFA.

El gesto forma parte de las muestras de cercanía que la entidad ha tenido con la familia de Diego Maradona desde su fallecimiento.

Dalma cerró su publicación agradeciendo la oportunidad de acompañar al equipo durante uno de los partidos más importantes del torneo.

“Gracias Atlanta por esta experiencia. Gracias a la selección argentina por esta invitación inolvidable. Seguimos. ¡A la final!”.

El simbolismo de enfrentar a Inglaterra

El escenario añadió un significado especial a sus palabras.

Argentina alcanzó la final frente al mismo rival al que Diego Maradona enfrentó en uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales: el duelo de cuartos de final de México 1986.

En aquel encuentro, Maradona marcó los dos goles con los que Argentina venció 2-1 a Inglaterra, antes de conquistar el segundo título mundial de su historia.

Esa coincidencia dio una carga simbólica adicional al mensaje de Dalma y reactivó entre los aficionados el recuerdo de una de las actuaciones más emblemáticas de su padre con la camiseta argentina.

Un vínculo que permanece

La actual selección tiene como principales referentes a Lionel Messi y Lionel Scaloni, pero la figura de Maradona continúa ocupando un lugar simbólico en el imaginario del fútbol argentino.

Su recuerdo reaparece especialmente en los partidos decisivos, a través de las banderas, las canciones y los mensajes de quienes lo acompañaron durante su carrera.

La clasificación llevó a Argentina a una nueva final mundialista. También volvió a colocar a Diego Maradona en el centro de la conversación futbolística.

Esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha, sino por las palabras de su hija: el dolor por su ausencia, el orgullo por su legado y la certeza íntima de sentirlo nuevamente cerca de la selección que amó y defendió.

