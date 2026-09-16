Tebas critica a Vinícius y Mbappé por no mostrar mensaje de apoyo a Ceuta

Antes del partido entre Elche y Real Madrid, disputado en el estadio Martínez Valero, los jugadores de ambos equipos salieron al campo con una camiseta blanca con el mensaje “Todos somos caballas” y, debajo, la frase “Ceuta y sus caballeros de la mar”, como muestra de apoyo a la ciudad autónoma española.

Tras una crisis migratoria registrada en Ceuta, el lema “Todos somos caballas” comenzó a utilizarse como mensaje de solidaridad con la ciudad. “Caballas” es el gentilicio popular de sus habitantes, por lo que la frase puede entenderse como “todos estamos con Ceuta”.

La iniciativa fue promovida por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y validada por LaLiga. Sin embargo, tres futbolistas del Real Madrid —Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté— no mostraron completamente el mensaje.

Los tres llevaron la camiseta sin desplegarla por completo; Mbappé y Vinícius se la quitaron antes del saludo protocolario, mientras que Konaté mantuvo la prenda en sus manos durante el pasamanos con los jugadores del Elche.

La situación generó reacciones porque el Real Madrid había aceptado la propuesta, aunque el club señaló que respetaba la decisión individual de sus futbolistas.

La iniciativa ya había aparecido en los partidos Levante-Barcelona y Villarreal-Betis. En este último encuentro también participó el marroquí Ez Abde, del Real Betis, quien posteriormente recibió insultos y amenazas en redes sociales por utilizar la camiseta.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue crítico con la decisión de los tres jugadores. Explicó que LaLiga había autorizado las camisetas y que Elche había acordado la iniciativa con el Real Madrid.

“Tres jugadores decidieron no ponérselas porque no ponerse la mitad es como no ponérselas”, señaló.

Luego fue más directo: “Me parece mal porque son actos institucionales, de club. No son actos personales donde tengas que manifestar tu opinión personal”.

Tebas agregó que “no es un acto de reivindicación política, y menos del Real Madrid”.

Hasta ahora, Vinícius, Mbappé y Konaté no han explicado públicamente las razones de su decisión. El Real Madrid, por su parte, defendió que cada futbolista podía decidir si participaba en la iniciativa.

Por ello, no existen elementos suficientes para atribuir a los tres jugadores una determinada postura política o una posición relacionada con Marruecos.