The Times: Infantino habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030 para seguir al frente de la Fifa

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de obtener apoyo para mantenerse en el cargo, según publicó este miércoles el diario británico The Times.

De acuerdo con la publicación, Infantino, presionado tras el fracaso de su propuesta para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados, se reunió este miércoles en Marruecos para intentar superar la crisis. Durante ese encuentro, habría planteado que la final del Mundial de 2030, organizado conjuntamente por España, Marruecos y Portugal, además de tres partidos inaugurales en Sudamérica, se dispute en territorio marroquí.

Marruecos, uno de los principales aliados de Infantino desde su llegada a la presidencia de la Fifa hace diez años, aspira a recibir la final en el estadio Hassan II, de Casablanca. España, por su parte, mantiene su intención de que el partido decisivo se juegue en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

A la pérdida de apoyo de varias asociaciones nacionales, entre ellas las de Inglaterra, Gales y Serbia, se sumó este miércoles el pedido de renuncia del exfutbolista portugués Luís Figo.

El exinternacional portugués publicó una columna en el diario británico Daily Mail, en la que criticó con dureza a Infantino por su intento de abrir la comercialización de la Copa del Mundo a inversionistas privados, una iniciativa que finalmente retiró tras el rechazo de varias federaciones y organismos del futbol.

"Podría escribir 10,000 palabras sobre los problemas de la Fifa, pero la solución se resume en cuatro: Infantino tiene que irse", escribió Figo.

"Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he presenciado. Y llevo muchos años en el fútbol. La persona que haya impulsado estos cambios para enriquecerse a sí misma y a sus amigos representa el pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte", añadió.

Según The Times, Infantino está "desesperado" por conseguir el respaldo necesario para permanecer al frente de la Fifa durante un nuevo mandato a partir de 2027.