Valencia-Real Madrid: se revela la verdadera razón por la que Soto Grado expulsó a Vinícius

Según reflejó en el acta el árbitro César Soto Grado, la expulisión de Vinícius se decidió por "golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa y empleando una fuerza no insignificante".

El atacante del conjunto madridista vio una tarjeta roja directa en el minuto 79, cuando golpeó al portero Stole Dimitrievski, que vio una cartulina amarilla, según el acta, por "discutir con un contrario sin llegar al insulto o a la amenaza".

Además, Soto Grado, sobre la acción de Vinícius, añadió en su escrito que "una vez expulsado, dicho jugador tuvo que ser sujetado por miembros de su club y retirado a vestuarios mientras continuaban sus protestas".

🚨 Vinicius Jr after being sent off against Valencia.@emeroig 🎥 pic.twitter.com/tEDJDwKtTG