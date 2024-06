El delantero vio la tarjeta roja antes de los 20 minutos, un evento que seguramente tendrá repercusiones significativas en la estrategia del equipo y en la prensa sudamericana.

El partido, que se desarrollaba favorablemente para Ecuador hasta ese momento, se vio drásticamente alterado tras la jugada que ocurrió alrededor del minuto 18 del primer tiempo.

Valencia, en un intento de disputar el balón, cometió una infracción que dejó al jugador venezolano tendido en el suelo. El botín del ecuatoriano impactó directamente en el cuello del rival, lo que inicialmente fue sancionado con tarjeta amarilla por el árbitro colombiano Wilmar Roldán.

Sin embargo, tras una revisión exhaustiva del VAR, Roldán cambió su decisión y mostró la tarjeta roja a Valencia. Este incidente no solo dejó a Ecuador con un hombre menos, sino que también eliminó a su delantero centro titular para el próximo partido. El entrenador Félix Sánchez Bas tendrá que replantear su esquema para enfrentar los desafíos venideros sin uno de sus jugadores clave.

Hasta la expulsión, Ecuador había dominado el encuentro contra Venezuela. La falta de Valencia se produjo en una clara oportunidad de gol generada por Kendry Páez, cuyo pase obligó al arquero venezolano Romo a realizar una atajada crucial. La ausencia de Valencia alteró el ritmo del equipo ecuatoriano, que tuvo que replegarse y ajustar su táctica defensiva. Sin embargo, pudieron encontrar la ventaja en el marcador, al minuto 40, por medio de Jeremy Sarmiento.

Este evento inesperado ha dejado a la afición y a los analistas deportivos especulando sobre el impacto de la ausencia de Valencia en el rendimiento futuro de Ecuador en el torneo. Además, la expulsión ha generado un intenso debate sobre la aplicación del VAR y la severidad de las sanciones disciplinarias en la Copa América.

Just a week after scoring his first international goal on his birthday, Jeremy Sarmiento takes the lead for a 10-MAN Ecuador against Venezuela 🇪🇨😲 pic.twitter.com/8JxrkwQlWG