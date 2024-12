“Volveremos, pero no sé cuándo” asegura Pep Guardiola, tras perder ante el Liverpool y sumar siete partidos sin victoria

Años de venganza reprimida cobrados en una semana. En cuestión de días, el Liverpool ha saldado sus cuentas pendientes con el Real Madrid, al que dinamitó en la Liga de Campeones (2-0), y con el Manchester City, al que deshilachó para meterle once puntos de ventaja en la Premier League con un triunfo también por 2-0.

"Volveremos, lo sé. No sé cuándo, esa es la verdad, No tenemos la consistencia de antaño, pero, ¿qué equipo durante diez años ha sido consistente? Dime uno, no existen, ni en el tenis, ni en la NBA, ni en el golf", sentenció el estratega tras el encuentro.

La crisis de un Pep Guardiola que no conoce la victoria en los últimos siete encuentros (seis derrotas y un empate) y que salió a Anfield con un equipo asustado. El Liverpool sabía que el Manchester City está dolorido, tocado, sobrepasado por una situación inédita para el equipo de Guardiola. Salió a arrollarlo, a comérselo, a presionar cada pelota.

Al City le costó veinte minutos pasar de su propio campo y en ese tiempo el Liverpool pudo hacer un carro de goles. El egipcio, "más dentro que fuera", según sus palabras, encaró a su par y puso un centro-chut al segundo palo para que Gakpo se lanzara y rematar la jugada. Pese a que el gol era del neerlandés, la grada cantaba por Salah, su rey egipcio al que le pueden quedar sus últimos meses en Anfield.

En este encuentro, Slot optó por utilizar a Luis Díaz de '9', en la posición en la que hizo un 'hat trick' al Bayer Leverkusen, y el colombiano respondió cuando volvió a la banda izquierda, ya con Darwin como referencia. Robó una pelota en la presión, encaró a Ortega y fue derribado por el alemán. Penalti claro y Salah, desde el punto de los once metros, lo dijo bien claro: "Tenéis que renovarme" y colocar el 2-0.

Pep Guardiola diciéndoles a los aficionados del Liverpool que ha ganado 6 TÍTULOS DE PREMIER LEAGUE con el Manchester City. Así respondió a los cánticos en su contra en Anfield. NO SE LO GUARDÓ. pic.twitter.com/Xgc0k0VrVx — Invictos (@InvictosSomos) December 1, 2024

Con esta victoria, el Liverpool tiene once puntos sobre los de Guardiola, nueve sobre Chelsea y Arsenal, que en estos momentos son sus perseguidores directos.

Lo que parecía un reto para Guardiola ya es, sobre todo, un problema. Solo dos equipos han remontado una diferencia así en la Premier, Arsenal y Manchester United en los años noventa.

Guardiola acabó el partido entre cánticos de "te van a despedir por la mañana" y recordando a la afición 'red' que ha ganado seis Premier League desde que llegó al City, por una del Liverpool. La afición le dedicó 'olés' en cada posesión de su equipo.