Xavi y Klopp debutan con empate en la Liga de Naciones: resultados de la jornada

La Liga de Naciones de la UEFA 2026-27 levantó el telón con una jornada que tuvo como principal atractivo los debuts de Xavi Hernández y Jürgen Klopp al frente de Países Bajos y Alemania, respectivamente. Ambos entrenadores comenzaron su nueva etapa con un empate 1-1 en Ámsterdam, en un partido de alta intensidad que la selección neerlandesa logró igualar en el minuto 92.

La Oranje y la Mannschaft se enfrentaron en el Johan Cruyff Arena, dentro del grupo A2, que también integran Grecia y Serbia. El estadio presentó un gran ambiente para recibir a Xavi, con pancartas de bienvenida en castellano, neerlandés e inglés.

El encuentro también representaba una oportunidad de comenzar de nuevo para dos selecciones que venían de quedar eliminadas en los dieciseisavos de final del pasado Mundial, ambas mediante lanzamientos de penalti. Países Bajos cayó ante Marruecos y Alemania frente a Paraguay, resultados que provocaron las salidas de Ronald Koeman y Julian Nagelsmann.

Alemania comenzó con mayor comodidad. La presión alta y la verticalidad fueron sus principales argumentos durante los primeros minutos, aunque Países Bajos estuvo cerca de adelantarse con un cabezazo de Virgil van Dijk tras un tiro de esquina. El gol fue anulado después de que el árbitro español Alejandro Hernández Hernández, con revisión del VAR, considerara que Brian Brobbey había cometido una leve obstrucción sobre el guardameta alemán.

El conjunto de Klopp encontró el 0-1 en el minuto 32. Lukas Nmecha aprovechó un balón suelto dentro del área después de un taconazo fallido de Karim Adeyemi para abrir el marcador. La acción estuvo acompañada por la lesión de Brobbey, mientras los locales reclamaban que el juego debió detenerse. Poco antes también había tenido que abandonar el terreno de juego Kai Havertz por problemas físicos.

Alemania pudo ampliar su ventaja antes del descanso, pero Adeyemi desperdició una clara ocasión en un contragolpe. Del otro lado, Crysencio Summerville tuvo una buena oportunidad de cabeza en una primera mitad marcada por el intercambio de golpes.

Tras el descanso, Países Bajos adelantó líneas y comenzó a ejercer mayor presión sobre la portería defendida por Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán se convirtió en una de las figuras del partido al detener dos remates a bocajarro de Denzel Dumfries y Meerdink.

Los neerlandeses insistieron especialmente mediante los tiros de esquina. En uno de ellos, el debutante Ruben van Bommel protagonizó una espectacular acción individual y sacó un disparo con rosca desde fuera del área que obligó a Ter Stegen a realizar una nueva intervención.

Cuando Alemania parecía tener asegurada la victoria, Van Bommel volvió a ser protagonista. El joven futbolista recuperó el balón en el centro del campo y asistió con el exterior para que Cody Gakpo apareciera en el área y, con una definición acrobática, marcara el 1-1 en el minuto 92.

Portugal inicia la defensa del título

En otro de los encuentros de la jornada, Portugal comenzó la defensa de su título en la Liga de Naciones con una victoria por 1-0 sobre Gales, en el estreno de Jorge Jesus como seleccionador.

El conjunto portugués mostró algunas diferencias en su funcionamiento respecto a la etapa de Roberto Martínez, con mayor presencia por el centro del campo y menos protagonismo de las bandas.

La fórmula le funcionó al equipo local. Nuno Mendes recuperó y condujo el balón hasta la zona central antes de entregárselo a João Félix, quien sacó un disparo desde fuera del área para marcar el único gol del encuentro.

Joao Felix (11) celebra su anotación junto a sus compañeros en el inicio de la defensa de su corona. (Foto Prensa Libre: EFE).

Félix fue uno de los grandes protagonistas del partido y encontró espacios para asociarse con Cristiano Ronaldo, una conexión que Jorge Jesus ya había utilizado durante su etapa en Al Nassr. El delantero portugués estuvo cerca de marcar en la primera parte e incluso llegó a enviar el balón al fondo de la red, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

Ronaldo abandonó el campo en el minuto 67, todavía a 21 goles de alcanzar los 1,000 tantos en su carrera.

Gales reaccionó en el tramo final y estuvo cerca del empate en el minuto 75, cuando un toque de Brennan Johnson terminó estrellándose en el poste. La entrada de Sorba Thomas también le dio mayor dinamismo al ataque galés, pero Portugal logró contener el intento de reacción y conservar el 1-0.

Haaland aparece para darle el triunfo a Noruega

En Oslo, Noruega protagonizó otro de los partidos más entretenidos de la jornada al imponerse 3-2 a Dinamarca, en un encuentro que parecía controlado por los locales antes de complicarse en la segunda parte.

El conjunto noruego comenzó con fuerza y en apenas 18 minutos ya ganaba 2-0. Oscar Bobb abrió el marcador al minuto 14, mientras que cuatro minutos después Antonio Nusa asistió a Erling Haaland, quien amplió la ventaja.

Dinamarca reaccionó antes del descanso. Mikkel Damsgaard descontó en el minuto 25 con un espectacular tiro libre que se coló por la escuadra de la portería defendida por Ørjan Nyland.

La reacción danesa continuó en la segunda mitad y Rasmus Højlund consiguió el 2-2 en el minuto 60, al aprovechar un rebote dentro del área después de un remate de Morten Hjulmand.

El empate incluso pudo transformarse en ventaja visitante. Nueve minutos después del 2-2, Højlund volvió a aparecer, pero su disparo terminó golpeando el poste después de una intervención de Nyland.

Cuando Dinamarca parecía haberle dado la vuelta al partido, apareció nuevamente Haaland. En el minuto 74, el delantero del Manchester City recibió en una acción a balón parado y sacó un potente zurdazo que significó el 3-2 definitivo.

Con ese doblete, Haaland llegó a 64 goles en 56 partidos con la selección de Noruega, manteniendo una estadística que refleja su extraordinario registro internacional: suma más goles que encuentros disputados con su país.