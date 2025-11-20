⁠Apertura 2025: ¿Qué equipos ya tienen asegurado el pase a la fase final?⁠

La fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional Banrural está llegando a su conclusión. Con 20 jornadas disputadas y solo dos por jugarse, cuatro equipos ya tienen garantizado su boleto a la fase final del campeonato, mientras que los últimos cuatro cupos están en disputa cerrada entre varios equipos separados por apenas uno o dos puntos.

Mixco lidera la tabla con 41 puntos en 20 partidos, seguido por Municipal con 39 puntos (aunque con un partido menos) y Antigua también con 39 unidades.

La gran sorpresa del torneo es Aurora, uno de los dos equipos ascendidos, que con 36 puntos ya aseguró su lugar entre los mejores ocho.

Mixco, firme en el liderato

El equipo mixqueño ha tenido una campaña sobresaliente que lo tiene en la cima de la clasificación con 41 puntos acumulados en 20 jornadas. Si Mixco mantiene esa posición de líder al cierre de la fase regular, tendrá una ventaja importante de cara a los cuartos de final.

En caso de que Mixco empate su serie de cuartos de final, no se jugarían tiempos extras ni penales: el pase se le otorgaría automáticamente al mejor posicionado en la tabla general. Esta ventaja podría ser decisiva en la búsqueda del campeonato.

Municipal y Antigua: los finalistas del Clausura 2025

Municipal ocupa el segundo lugar con 39 puntos en 19 partidos, mientras que Antigua comparte la misma cantidad de unidades pero con 20 encuentros disputados. Ambos equipos protagonizaron la final del Torneo Clausura 2025, donde los panzas verdes se quedaron con el título.

La presencia de Municipal y Antigua entre los clasificados no sorprende a nadie. Ambos conjuntos han vuelto a tener una fase clasificatoria satisfactoria, demostrando consistencia y calidad durante todo el torneo.

Aurora: grato regreso a La Liga Nacional

La verdadera sorpresa del Apertura 2025 es Aurora. El conjunto aurinegro es uno de los dos equipos ascendidos junto a Mictlán, y su desempeño ha superado expectativas. Con 36 puntos en 20 jornadas, Aurora ya aseguró su clasificación a los cuartos de final en su primer torneo de regreso a la Liga Nacional.

Lo más destacable es que Aurora no solo clasificó, sino que lo hizo en la cuarta posición, peleando incluso por los primeros lugares. Se encuentra a tan solo 3 puntos del tercer y segundo lugar, y a 5 del liderato. Una actuación sobresaliente considerando que el equipo pasó mucho tiempo fuera de la máxima categoría.

La batalla por los últimos cuatro cupos

Mientras cuatro equipos ya celebran su clasificación, los últimos cuatro boletos a la fase final están en disputa cerrada. La diferencia entre estos equipos es de apenas uno o dos puntos, lo que hace que las dos jornadas restantes sean decisivas para determinar quiénes acompañarán a Mixco, Municipal, Antigua y Aurora en los cuartos de final.