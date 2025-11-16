Antigua GFC supera 3-1 a Comunicaciones y asegura su clasificación a la fiesta grande

Antigua GFC consiguió una victoria determinante en el Estadio Pensativo al superar 3-1 a Comunicaciones, en un duelo clave para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del Apertura 2025. El conjunto aguacatero sacó provecho de su solidez colectiva y de la efectividad en ataque para asegurar oficialmente su presencia en la fase final.

El partido comenzó con un golpe inmediato por parte de los locales. Apenas a los 14 segundos, Enzo Fernández aprovechó un error en la salida crema y definió con precisión para abrir el marcador. La anotación tempranera condicionó el desarrollo del encuentro y obligó a Comunicaciones a buscar el empate desde muy temprano.

Durante la primera parte, los cremas intentaron equilibrar el ritmo del juego, pero tuvieron dificultades para generar ocasiones claras ante una defensa bien organizada por parte del equipo local. Antigua controló los tiempos y mantuvo la ventaja sin mayores sobresaltos, aunque el duelo seguía abierto para la segunda mitad.

El empate llegó al minuto 67, cuando José Contreras convirtió desde el punto penal tras una falta dentro del área. La anotación parecía darle un nuevo impulso a Comunicaciones, que buscaba sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación a la fiesta grande.

Sin embargo, la reacción crema duró muy poco. Apenas segundos después del empate, Kevin Macareño apareció dentro del área para recuperar la ventaja para Antigua, aprovechando un desajuste defensivo que dejó sin respuesta al conjunto visitante en ese momento clave del encuentro.

Con Comunicaciones obligado a adelantar líneas, Antigua encontró más espacios para cerrar el partido. Al minuto 84, nuevamente Macareño se hizo presente en el marcador con una definición frente al arco que convirtió el 3-1 definitivo y sentenció el compromiso en favor de los Panzas Verdes.

El resultado representa un golpe duro para Comunicaciones, que continúa sin encontrar regularidad en el torneo y ve cómo se complica su panorama de clasificación. Con tres jornadas restantes, su margen de error se reduce considerablemente de cara a la recta final de la fase de clasificación.

Para Antigua, la victoria no solo confirma su buen momento, sino que también asegura su lugar en la fiesta grande del Apertura 2025, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del torneo y con aspiraciones claras de pelear por el título.