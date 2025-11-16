Mixco gana en San Marcos y regresa al liderato del Torneo Apertura 2025

El Deportivo Mixco volvió a lo más alto de la tabla tras vencer 2-1 a Marquense en su visita al estadio Marquesa de La Ensenada, resultado que lo impulsa nuevamente al liderato del Torneo Apertura 2025. El equipo chicharronero consiguió tres puntos valiosos en una cancha complicada y tomó ventaja en la lucha directa por el primer lugar.

El encuentro comenzó con dominio alterno, pero fue la visita quien encontró la claridad necesaria para abrir el marcador. Al minuto 37, Elíser Quiñones aprovechó un espacio en la defensa local y definió con precisión para el 0-1, poniendo a Mixco en control del compromiso desde la primera mitad. Marquense intentó reaccionar, pero no logró generar peligro constante en el arco rival.

En la segunda parte, Mixco mantuvo el orden defensivo y apostó por transiciones rápidas que lograron hacer daño. Al minuto 65, el juvenil José Can amplió la ventaja con el 0-2, demostrando personalidad y efectividad en un partido de alta exigencia. Su anotación fue determinante para encaminar la victoria visitante.

Marquense no se quedó de brazos cruzados y encontró el descuento al minuto 73 con un tiro de William Amaya, quien remató tras un desborde por la banda derecha. A partir de ese momento, el conjunto local buscó el empate, pero no logró romper el orden defensivo del cuadro mixqueño, que supo manejar el ritmo del encuentro.

Con los tres puntos obtenidos en San Marcos, Mixco llegó a 41 unidades y recuperó el liderato del torneo, al menos de manera provisional. El equipo dirigido por su cuerpo técnico vuelve a colocarse en la cima tras una jornada que le exigió carácter y efectividad frente al arco rival.

Por su parte, Municipal, quien tiene 39 puntos, deberá esperar hasta el miércoles 26 de noviembre para ponerse al día en el calendario. Los rojos enfrentarán a Guastatoya en el estadio del Trébol, y ese partido definirá si recuperan o no la punta del torneo. Mientras tanto, Mixco aprovecha su momento y se mantiene firme en la lucha.

El triunfo en San Marcos representa un golpe anímico importante para el equipo mixqueño, que ha mostrado regularidad en condición de visitante y continúa como uno de los cuadros más sólidos del certamen. Su combinación de experiencia y juventud ha sido clave para sostenerse en la parte alta de la tabla.

La fase final del torneo se acerca y Mixco da un paso significativo hacia la clasificación en una posición privilegiada. La pelea por los primeros puestos sigue abierta.