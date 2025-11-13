Achuapa vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

El próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, Mictlán visita a Achuapa en el Estadio Municipal Manuel Ariza, por el duelo correspondiente a la fecha 20 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Mictlán

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de empatar ante Xelajú por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Mictlán acabó en empate por 1-1 ante Marquense..

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 21 puntos (5 PG – 6 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (5 PG – 5 PE – 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 39 19 11 6 2 21 2 Mixco 38 19 12 2 5 9 3 Antigua GFC 36 19 11 3 5 13 9 Achuapa 21 19 5 6 8 -4 10 Mictlán 20 19 5 5 9 -5

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas

Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Horario Achuapa y Mictlán, según país