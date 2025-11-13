Achuapa vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Deportes

Achuapa vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

En la previa de Achuapa vs Mictlán, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 16 de noviembre desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

|

El próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, Mictlán visita a Achuapa en el Estadio Municipal Manuel Ariza, por el duelo correspondiente a la fecha 20 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Mictlán

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de empatar ante Xelajú por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura

El anterior partido jugado por Mictlán acabó en empate por 1-1 ante Marquense..

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el noveno puesto con 21 puntos (5 PG – 6 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (5 PG – 5 PE – 9 PP).

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 39 19 11 6 2 21
2 Mixco 38 19 12 2 5 9
3 Antigua GFC 36 19 11 3 5 13
9 Achuapa 21 19 5 6 8 -4
10 Mictlán 20 19 5 5 9 -5

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas
  • Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas
  • Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Mictlán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

ESCRITO POR:

Redacción deportes

Lee más artículos de Redacción deportes

ARCHIVADO EN:

Datafactory Liga Nacional 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS