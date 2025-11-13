Achuapa vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del Apertura

Así llegan Achuapa y Mictlán
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa viene de empatar ante Xelajú por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y 2 en el arco rival.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Apertura
El anterior partido jugado por Mictlán acabó en empate por 1-1 ante Marquense..
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Mictlán se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el noveno puesto con 21 puntos (5 PG – 6 PE – 8 PP), mientras que la visita acumula 20 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (5 PG – 5 PE – 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|39
|19
|11
|6
|2
|21
|2
|Mixco
|38
|19
|12
|2
|5
|9
|3
|Antigua GFC
|36
|19
|11
|3
|5
|13
|9
|Achuapa
|21
|19
|5
|6
|8
|-4
|10
|Mictlán
|20
|19
|5
|5
|9
|-5
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 21: vs Aurora FC: 22 de noviembre – 16:00 horas
- Fecha 22: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas