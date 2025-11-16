Con un solo gol agónico, Achuapa derrotó a Mictlán en el Estadio Municipal Manuel Ariza

El partido entre Achuapa y Mictlán en el Estadio Municipal Manuel Ariza, válido por la fecha 20 del Apertura, terminó con una victoria 1-0 a favor del equipo anfitrión. En el minuto 40 del segundo tiempo, Erick Sánchez anotó el gol que le dio el triunfo a Achuapa.

El delantero pudo dominar el balón y desestabilizó al arquero John Faust con su disparo.

Erick Sánchez tuvo una gran actuación. El atacante de Achuapa brilló al convertir 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Luis Fernando Ruiz. El portero de Achuapa fue protagonista frente a Mictlán.

El DT de Achuapa, Martín García, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Luis Fernando Ruiz en el arco; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Sixto Betancourt en la línea defensiva; Yeison Carabali, Edgar Macal y Carlos Santos en el medio; y Isaías de León, Nicolás Ankia y Alexis Matta en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Flavio Da Silva salió con una disposición táctica 4-4-2 con John Faust bajo los tres palos; Juan Carlos Escobar, Renny Folleco, William Ramírez y Jonas Herrarte en defensa; Guillermo Chavasco, Osman Salguero, Cesar Chinchilla y Kendel Herrarte en la mitad de cancha; y William Fajardo y Ronaldo Dinolis en la delantera.

Walter López Castellanos fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

En la próxima jornada Achuapa enfrentará de visitante a Mixco, mientras que Mictlán jugará de local frente a Aurora FC.

De esta manera el local está en el sexto puesto en el campeonato con 24 puntos, mientras que la visita, con 20, queda en el décimo lugar.

Cambios en Achuapa

68′ 2T – Salieron Isaías de León por Denilson Bol y Nicolás Ankia por Agustín Maziero

77′ 2T – Salieron Edgar Macal por Erick Sánchez y Guillermo Chavasco por Elmer Monroy

88′ 2T – Salió Alexis Matta por Kevin Tiul

Amonestados en Achuapa:

35′ 1T Dayron Suazo, 22′ 2T Isaías de León y 45′ 2T Denilson Bol

Cambios en Mictlán

84′ 2T – Salió William Fajardo por Douglas Romero

Amonestados en Mictlán: