¡20 años después! La Selección de Guatemala vuelve a estar en una fase final para buscar clasificar al Mundial

Han pasado 20 largos años desde la última vez que Guatemala estuvo en una fase final de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf. Fue en 2005, con Carlos “Pescado” Ruiz liderando el ataque y Ramón Maradiaga en el banquillo. Aquel equipo ilusionó a todo un país, aunque no logró el ansiado boleto. Desde entonces, el camino para volver a estar a un paso del Mundial ha sido cuesta arriba, lleno de frustraciones y sueños rotos.

Este 2025, la historia ha comenzado a escribirse de forma diferente. Guatemala aseguró su clasificación anticipada a la fase final de la eliminatoria tras vencer a República Dominicana, firmando una actuación convincente en la fase de grupos. El nuevo formato de eliminatorias es distinto, sí, pero no se puede minimizar el logro: con una jornada por jugarse, los chapines ya tienen el boleto asegurado para pelear directamente por un cupo a la Copa del Mundo de 2026.

El contraste con las campañas anteriores es enorme. Durante los últimos 20 años, la Azul y Blanco siempre llegó a las últimas jornadas dependiendo de milagros. En 2008, la selección necesitaba ganar de visita a Estados Unidos y esperar que Cuba venciera a Trinidad y Tobago. No pasó. En 2012, la esperanza era arrancar al menos un punto nuevamente en Estados Unidos o esperar que Jamaica no goleara a Antigua y Barbuda. No pasó.

La historia se repitió en 2016. Guatemala necesitaba una improbable victoria en Trinidad y luego golear a San Vicente y las Granadinas. No pasó. Y quizá el golpe más duro llegó en 2021: el equipo dirigido por Amarini Villatoro quedó fuera por diferencia de goles ante Curazao, a pesar de no haber perdido ni recibido un solo gol en toda la fase previa. No pasó.

Pero esta vez es diferente. Guatemala rompió ese patrón de angustia y llegó a la penúltima jornada con la tarea cumplida. El triunfo sobre Dominicana no solo fue una muestra de buen fútbol, sino también de madurez y determinación. Por primera vez en dos décadas, la Azul y Blanco no estará haciendo cuentas ni rezando por resultados ajenos. El boleto a la fase final es una realidad.

Claro está, el objetivo mayor aún está por escribirse. Clasificar al Mundial de 2026 es el sueño que esta generación tiene la oportunidad de alcanzar. El reto será enorme, con selecciones de peso en el camino, pero el primer gran paso ya se dio. Y esa diferencia, ese cambio de mentalidad y de destino, debe ser celebrado.

El último compromiso de esta fase de grupos será ante Jamaica, en Kingston, el próximo martes 10 de junio. Dependiendo de lo que ocurra entre Jamaica e Islas Vírgenes Británicas, incluso un empate podría bastar para que Guatemala termine como líder del grupo E. La delegación chapina viajará este domingo 8 de junio con la ilusión intacta.

Guatemala ha dejado atrás fantasmas del pasado y hoy tiene la chance de escribir una página dorada en su historia futbolística. Falta mucho por recorrer, pero por ahora, la sonrisa del pueblo chapín es legítima: después de 20 años, la Azul y Blanco vuelve a estar a un paso de la gloria.