30 años de la tragedia del Mateo Flores: la noche en que el futbol guatemalteco quedó de luto

El 16 de octubre de 1996 quedó marcado como una de las fechas más dolorosas en la historia del deporte guatemalteco. Lo que debía ser una fiesta futbolística terminó en una tragedia nacional durante el partido entre las selecciones de Guatemala y Costa Rica, correspondiente a la eliminatoria rumbo al Mundial de Francia 1998.

El incidente ocurrió en el sector de General Sur del entonces estadio Nacional Mateo Flores ahora( Doroteo Guamuch Flores), minutos antes del inicio del encuentro. Una multitud de aficionados se aglomeró en los accesos a esa localidad, lo que provocó una avalancha humana que aplastó a las personas que ya se encontraban en los graderíos. Muchas de las víctimas fallecieron por asfixia, mientras que otras sufrieron lesiones mortales al quedar atrapadas entre la multitud.

La tragedia dejó 83 personas fallecidas y más de 200 heridas, en lo que sigue siendo uno de los episodios más trágicos en la historia del deporte guatemalteco.

Las investigaciones de la época señalaron que entre las principales causas estuvieron la circulación de boletos falsos y el exceso de aficionados dentro del recinto, cuya capacidad era cercana a los 50 mil espectadores. Además, se estima que alrededor de 20 mil personas más intentaron ingresar al estadio aquella noche.

Tres décadas de una tragedia que marcó al país

Este viernes 16 de octubre se cumplen 30 años de la tragedia del estadio Mateo Flores, un acontecimiento que enlutó al país y marcó un antes y un después en las medidas de seguridad de los espectáculos deportivos.

Tres décadas después, el recuerdo de las víctimas permanece vivo entre los aficionados y quienes presenciaron aquella trágica jornada. A 30 años de la tragedia del estadio Mateo Flores, Guatemala mantiene viva la memoria de las 83 personas que perdieron la vida cuando acudieron a apoyar a la Selección Nacional. Lo que debía ser una noche de ilusión por acercarse a un Mundial terminó convirtiéndose en uno de los episodios más dolorosos de la historia del deporte guatemalteco y del país.