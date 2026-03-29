A Aurora FC le alcanzó con un gol para derrotar a Achuapa en el estadio Municipal Guillermo Slowing

Tras apoderarse de la pelota, el defensor desestabilizó al arquero Ederson Cabezas Quiñónez con su tiro.
El mejor jugador del partido fue Alex Díaz. El defensa de Aurora FC tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.
Liborio Sánchez se destacó también en el estadio Municipal Guillermo Slowing. El portero de Aurora FC se lució.
El técnico de Aurora FC, Saúl Phillip, propuso una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano y Alex Díaz en la línea defensiva; Jorge Ticurú, Allan García y Daniel Baján en el medio; y Lenin González, Paulo Motta y Nicolas Lovato en el ataque.
Por su parte, el equipo de Álvaro García salió a la cancha con un esquema 5-4-1 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Mathius Gaitán, Anthony Martir, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Randall Corado en defensa; Denilson Bol, Edgar Macal, Yeison Carabali y Kevin Núñez en la mitad de cancha; y Jomal Williams en la delantera.
Mario Escobar Toca fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing.
El próximo partido de Aurora FC en el campeonato será como visitante ante Cobán Imperial, mientras que Achuapa recibirá a Municipal.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 18 puntos y se ubica en el décimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 15 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.
Cambios en Aurora FC
- 45′ 2T – Salieron Paulo Motta por Jimmy Álvarez, Luis Cardona por Eddie Ibargüen y Denilson Bol por Isaías de León
- 57′ 2T – Salió Lenin González por Víctor Urias
- 87′ 2T – Salió Daniel Baján por Jonathan Arévalo
Amonestado en Aurora FC:
- 47′ 1T Luis Cardona
Cambios en Achuapa
- 67′ 2T – Salió Anthony Martir por Erick Sánchez
- 75′ 2T – Salió Kevin Núñez por José Corado
- 81′ 2T – Salió Carlos Castrillo por Carlos Mejía
Amonestados en Achuapa:
- 19′ 2T Yeison Carabali y 27′ 2T Jomal Williams