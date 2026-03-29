A Aurora FC le alcanzó con un gol para derrotar a Achuapa en el estadio Municipal Guillermo Slowing

El rumbo del partido en la fecha 16 del Clausura quedó en manos de una sola anotación de Aurora FC, que aseguró su triunfo por 1-0 frente a Achuapa en el estadio Municipal Guillermo Slowing. Fue Alex Díaz quien marcó el gol para Aurora FC en el minuto 39 del segundo tiempo.

Tras apoderarse de la pelota, el defensor desestabilizó al arquero Ederson Cabezas Quiñónez con su tiro.

El mejor jugador del partido fue Alex Díaz. El defensa de Aurora FC tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

Liborio Sánchez se destacó también en el estadio Municipal Guillermo Slowing. El portero de Aurora FC se lució.

El técnico de Aurora FC, Saúl Phillip, propuso una formación 4-3-3 con Liborio Sánchez en el arco; Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jairo Soriano y Alex Díaz en la línea defensiva; Jorge Ticurú, Allan García y Daniel Baján en el medio; y Lenin González, Paulo Motta y Nicolas Lovato en el ataque.

Por su parte, el equipo de Álvaro García salió a la cancha con un esquema 5-4-1 con Ederson Cabezas bajo los tres palos; Mathius Gaitán, Anthony Martir, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Randall Corado en defensa; Denilson Bol, Edgar Macal, Yeison Carabali y Kevin Núñez en la mitad de cancha; y Jomal Williams en la delantera.

Mario Escobar Toca fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Municipal Guillermo Slowing.

El próximo partido de Aurora FC en el campeonato será como visitante ante Cobán Imperial, mientras que Achuapa recibirá a Municipal.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 18 puntos y se ubica en el décimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 15 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Aurora FC

45′ 2T – Salieron Paulo Motta por Jimmy Álvarez, Luis Cardona por Eddie Ibargüen y Denilson Bol por Isaías de León

57′ 2T – Salió Lenin González por Víctor Urias

87′ 2T – Salió Daniel Baján por Jonathan Arévalo

Amonestado en Aurora FC:

47′ 1T Luis Cardona

Cambios en Achuapa

67′ 2T – Salió Anthony Martir por Erick Sánchez

75′ 2T – Salió Kevin Núñez por José Corado

81′ 2T – Salió Carlos Castrillo por Carlos Mejía

Amonestados en Achuapa: