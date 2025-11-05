A Malacateco no le sobró nada, pero venció a Achuapa por 1 a 0

Este miércoles, Malacateco se impuso como visitante ante Achuapa por la fecha 18 del Apertura. Fue en el minuto 23 del segundo tiempo cuando Byron Angulo hizo que Malacateco anotara el único gol del encuentro.

El mejor jugador del partido fue Byron Angulo. El atacante de Malacateco anotó 1 gol.

Víctor Torres se destacó por su sólida defensa. El defensa de Malacateco tuvo un buen nivel .

El técnico de Achuapa, Martín García, propuso una formación 4-3-3 con Ederson Cabezas en el arco; Isaías de León, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Randall Corado en la línea defensiva; Kevin Tiul, Carlos Santos y Alexis Matta en el medio; y Cristian González, Nicolás Ankia y Erick Sánchez en el ataque.

Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Vidal Paz, Víctor Torres, Brayan Morales y Andru Morales en defensa; Frank De León, Andy Soto, José Ortiz, Carlos Pérez Ochoa y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y José Franco en la delantera.

Kevin Cacao fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

El próximo partido de Achuapa en el campeonato será como local ante Marquense, mientras que Malacateco recibirá a Aurora FC.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 19 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 22 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Achuapa

45′ 2T – Salieron Kevin Tiul por Agustín Maziero y José Franco por José Ochoa

60′ 2T – Salieron Carlos Santos por Edgar Macal y Alexis Matta por Denilson Bol

76′ 2T – Salió Dayron Suazo por Sixto Betancourt

Amonestado en Achuapa:

12′ 2T Dayron Suazo

Cambios en Malacateco

28′ 1T – Salió Víctor Torres por Byron Angulo

62′ 2T – Salieron Kenneth Cerdas por Ángel López y José Ortiz por Roberto Meneses

77′ 2T – Salió Andru Morales por Marlon Chun

Amonestado en Malacateco: