A Malacateco no le sobró nada, pero venció a Achuapa por 1 a 0

El mejor jugador del partido fue Byron Angulo. El atacante de Malacateco anotó 1 gol.
Víctor Torres se destacó por su sólida defensa. El defensa de Malacateco tuvo un buen nivel .
El técnico de Achuapa, Martín García, propuso una formación 4-3-3 con Ederson Cabezas en el arco; Isaías de León, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Randall Corado en la línea defensiva; Kevin Tiul, Carlos Santos y Alexis Matta en el medio; y Cristian González, Nicolás Ankia y Erick Sánchez en el ataque.
Por su parte, el equipo de Roberto Montoya salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Miguel Jiménez bajo los tres palos; Vidal Paz, Víctor Torres, Brayan Morales y Andru Morales en defensa; Frank De León, Andy Soto, José Ortiz, Carlos Pérez Ochoa y Kenneth Cerdas en la mitad de cancha; y José Franco en la delantera.
Kevin Cacao fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza.
El próximo partido de Achuapa en el campeonato será como local ante Marquense, mientras que Malacateco recibirá a Aurora FC.
Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 19 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 22 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.
Cambios en Achuapa
- 45′ 2T – Salieron Kevin Tiul por Agustín Maziero y José Franco por José Ochoa
- 60′ 2T – Salieron Carlos Santos por Edgar Macal y Alexis Matta por Denilson Bol
- 76′ 2T – Salió Dayron Suazo por Sixto Betancourt
Amonestado en Achuapa:
- 12′ 2T Dayron Suazo
Cambios en Malacateco
- 28′ 1T – Salió Víctor Torres por Byron Angulo
- 62′ 2T – Salieron Kenneth Cerdas por Ángel López y José Ortiz por Roberto Meneses
- 77′ 2T – Salió Andru Morales por Marlon Chun
Amonestado en Malacateco:
- 26′ 2T Andru Morales