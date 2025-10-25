A Marquense le alcanzó con un gol para derrotar a Comunicaciones en el estadio Marquesa de la Ensenada

Tan solo una anotación de Marquense inclinó la balanza a su favor en el partido por la fecha 16 del Apertura, garantizando su triunfo por 1-0 frente a Comunicaciones en el estadio Marquesa de la Ensenada. Fue Elías Vásquez quien marcó el gol para Marquense en el minuto 42 del primer tiempo.

El defensor recibió la pelota y ejecutó un cabezazo inalcanzable para el arquero Fredy Pérez Chacón.

El mejor jugador del partido fue Elías Vásquez. El defensa de Marquense tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

Elvi Elington se destacó por su sólida defensa. El defensa de Marquense tuvo un buen nivel .

El técnico de Marquense, Diego Vásquez, propuso una formación 4-3-3 con Minor Álvarez en el arco; Denilson Hernández, Oscar Linton, Elías Vásquez y Aarón Navarro en la línea defensiva; Josué Cano, William Amaya y Andy Ruiz en el medio; y Marvin Ceballos, Diego Casas y David Chuc en el ataque.

Por su parte, el equipo de Iván Sopegno salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Fredy Pérez bajo los tres palos; Erick González, Ernesto Monreal, Elsar Martín y Stheven Robles en defensa; Karel Espino, José Contreras y Samuel Camacho en la mitad de cancha; y Erick Lémus, Darwin Lom y Deyner Padilla en la delantera.

Kevin Cacao fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Marquesa de la Ensenada.

El próximo partido de Marquense en el campeonato será como visitante ante Achuapa, mientras que Comunicaciones recibirá a Achuapa.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 18 puntos y se ubica en el octavo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 13 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Marquense

69′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Elvi Elington

97′ 2T – Salió William Amaya por Selvin Barlovento

Amonestados en Marquense:

34′ 1T Marvin Ceballos, 39′ 1T Diego Casas y 22′ 2T Aarón Navarro

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salió Deyner Padilla por Jose Grajeda

65′ 2T – Salió Erick Lémus por Emerson Raymundo

8′ 1T – Salió Ernesto Monreal por Walter García

87′ 2T – Salió Emerson Raymundo por Edy Palencia

Amonestados en Comunicaciones:

20′ 1T Walter García, 34′ 1T José Contreras, 16′ 2T Jose Grajeda y 33′ 2T Fredy Pérez

Expulsados en Comunicaciones: