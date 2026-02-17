Achuapa busca derrotar a Guastatoya para subirse al liderato

Así llegan Achuapa y Guastatoya
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa llega con resultado de empate, 1-1, ante Municipal. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Guastatoya y Malacateco, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 10 puntos (3 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (2 PG – 3 PE – 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cobán Imperial
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|2
|Municipal
|11
|6
|3
|2
|1
|3
|3
|Xelajú
|10
|6
|3
|1
|2
|6
|4
|Achuapa
|10
|6
|3
|1
|2
|2
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Malacateco: 21 de febrero – 16:00 horas
- Fecha 9: vs Xelajú: 25 de febrero – 15:00 horas
- Fecha 10: vs Cobán Imperial: 1 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 11: vs Antigua GFC: 4 de marzo – 20:00 horas
- Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 8: vs Cobán Imperial: 21 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 9: vs Antigua GFC: 24 de febrero – 20:00 horas
- Fecha 10: vs Comunicaciones: 28 de febrero – 16:00 horas
- Fecha 11: vs Mixco: 4 de marzo – 18:00 horas
- Fecha 11: vs Marquense: 4 de marzo – 18:00 horas
Horario Achuapa y Guastatoya, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas