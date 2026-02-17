Achuapa busca derrotar a Guastatoya para subirse al liderato

Por la fecha 7 del Clausura, Achuapa se mide hoy frente a Guastatoya, a partir de las 15:00 horas en el estadio .

Así llegan Achuapa y Guastatoya

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa llega con resultado de empate, 1-1, ante Municipal. Tiene un historial irregular con 1 derrota y 3 victorias en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Guastatoya y Malacateco, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Marcó 5 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 30 de noviembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 10 puntos (3 PG – 1 PE – 2 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (2 PG – 3 PE – 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Municipal 11 6 3 2 1 3 3 Xelajú 10 6 3 1 2 6 4 Achuapa 10 6 3 1 2 2 1 Cobán Imperial 13 6 4 1 1 8 2 Municipal 11 6 3 2 1 3 3 Xelajú 10 6 3 1 2 6 4 Achuapa 10 6 3 1 2 2 6 Guastatoya 9 6 2 3 1 2

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Malacateco: 21 de febrero – 16:00 horas

Fecha 9: vs Xelajú: 25 de febrero – 15:00 horas

Fecha 10: vs Cobán Imperial: 1 de marzo – 15:00 horas

Fecha 11: vs Antigua GFC: 4 de marzo – 20:00 horas

Fecha 12: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 8: vs Cobán Imperial: 21 de febrero – 20:00 horas

Fecha 9: vs Antigua GFC: 24 de febrero – 20:00 horas

Fecha 10: vs Comunicaciones: 28 de febrero – 16:00 horas

Fecha 11: vs Mixco: 4 de marzo – 18:00 horas

Fecha 11: vs Marquense: 4 de marzo – 18:00 horas

Horario Achuapa y Guastatoya, según país