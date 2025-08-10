Achuapa vs Aurora en vivo por la fecha 4 del Apertura 2025

La jornada 4 del Torneo Apertura 2025 continuará este domingo 10 de agosto con el enfrentamiento entre Achuapa y Aurora, programado para las 14:00 horas en el estadio Winston Pineda. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la necesidad compartida de sumar puntos que les permitan posicionarse mejor en la tabla.

El cuadro cebollero buscará aprovechar su condición de local y el apoyo de su afición para volver a la senda del triunfo y escalar posiciones. Por su parte, Aurora ha sorprendido en este arranque de campeonato con un futbol ordenado y una propuesta ofensiva que le ha permitido competir de tú a tú con rivales de jerarquía.