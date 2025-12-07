Achuapa le ganó 3-2 en la ida a Mixco

Carlos Castrillo tuvo una gran actuación. El defensa de Achuapa fue importante al convertir 1 gol.
Otro jugador que tuvo gran partido fue Erick Sánchez. El atacante de Achuapa brilló al convertir 1 gol.
El DT de Achuapa, Álvaro García, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Luis Fernando Ruiz en el arco; Carlos Castrillo, Dayron Suazo, Yeison Carabali y Carlos Santos en la línea defensiva; Alexis Matta, Isaías de León y Kevin Tiul en el medio; y Vitor Alves, Agustín Maziero y Erick Sánchez en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-4-2 con Kevin Moscoso bajo los tres palos; Jorge Sotomayor, Diego Méndez, Facundo González y Jeshua Urizar en defensa; Kener Lemus, Christian Ojeda, Gabriel Arce y Yonathan Pozuelos en la mitad de cancha; y Kennedy Rocha y Nicolás Martínez en la delantera.
Cristopher Corado fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
Achuapa llega a la revancha con la esperanza de conseguir un cupo a Semifinal. El próximo jueves 11 de diciembre se jugará el partido de vuelta.
Cambios en Achuapa
- 49′ 2T – Salieron Carlos Santos por Cristian González y Vitor Alves por Denilson Bol
- 61′ 2T – Salió Kevin Tiul por Edgar Macal
- 78′ 2T – Salió Denilson Bol por Kevin Castillo
Amonestados en Achuapa:
- 27′ 1T Vitor Alves, 30′ 1T Carlos Santos (Conducta antideportiva), 34′ 1T Agustín Maziero, 6′ 2T Denilson Bol, 8′ 2T Isaías de León y 46′ 2T Alexis Matta
Cambios en Mixco
- 20′ 1T – Salió Gabriel Arce por Esnaydi Zúñiga
- 45′ 2T – Salió Kennedy Rocha por José Bolaños
- 63′ 2T – Salieron Yonathan Pozuelos por Esteban Garcia y Christian Ojeda por Óscar González
- 82′ 2T – Salió Nicolás Martínez por Eliser Quiñones
Amonestados en Mixco:
- 6′ 1T Jeshua Urizar y 18′ 2T Jorge Sotomayor
Expulsado en Mixco:
- 17′ 1T Jeshua Urizar (Roja por doble amarilla)