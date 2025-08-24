Achuapa logra remontada y gana 2-1 a Comunicaciones

Por la mínima diferencia, Achuapa le ganó este domingo a Comunicaciones el partido correspondiente a la fecha 6 del Apertura. En un emocionante encuentro, el conjunto anfitrión comenzó perdiendo a través de una jugada de Lynner García al minuto 19 del primer tiempo, pero Erick Sánchez (45′ de la primera mitad) y Vitor Alves (10′ de la segunda etapa) pudieron revertir el marcador a favor de Achuapa con un gol de cabeza y otro de jugada.

El desempeño Vitor Alves lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Achuapa metió 1 gol.

Erick Sánchez fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Achuapa mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

El estratega de Achuapa, Martín García, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y José Salazar en la línea defensiva; Isaías de León, Yeison Carabali y Vitor Alves en el medio; y Erick Sánchez, Agustín Maziero y Alexis Matta en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Roberto Hernández salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Arnold Barrios bajo los tres palos; Jose Grajeda, Walter García, Ernesto Monreal y Emerson Raymundo en defensa; Karel Espino, Marco Domínguez y José Contreras en la mitad de cancha; y Joseph Folgar, Brian Martínez y Lynner García en la delantera.

Julio Luna fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

En la siguiente jornada Achuapa se enfrentará de visitante ante Malacateco y Comunicaciones disputará el juego de local frente a Aurora FC.

Con este resultado, el anfitrión acumula 9 puntos a lo largo del certamen y ocupa el quinto puesto. Por su parte, la visita suma 8 unidades y se ubica en el sexto lugar.

Cambios en Achuapa

53′ 2T – Salió José Salazar por Kevin Tiul

67′ 2T – Salió Erick Sánchez por Edgar Macal

79′ 2T – Salió Isaías de León por Carlos Santos

80′ 2T – Salieron Vitor Alves por Denilson Bol y Randall Corado por Cristian González

Cambios en Comunicaciones

45′ 2T – Salieron Joseph Folgar por Edy Palencia y Jose Grajeda por José Gálvez

61′ 2T – Salió Walter García por Juan Blanco

77′ 2T – Salió José Contreras por Andersson Ortiz

Amonestado en Comunicaciones: