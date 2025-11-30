Achuapa resolvió su juego de la fecha 22 con un empate 1-1 frente a Guastatoya

Nadie logró sacar ventaja en el Estadio Municipal Manuel Ariza, en el empate a 1 gol entre Achuapa y Guastatoya, en la fecha 22 del Apertura.

El equipo de Guastatoya empezó perdiendo con un gol de Agustín Maziero al minuto 23 del primer tiempo, pero logró igualar la puntuación con un gol de Víctor Ávalos en el minuto 33 de la misma etapa.

El protagonismo de Víctor Ávalos lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Guastatoya mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro de los futbolistas clave en el Estadio Municipal Manuel Ariza fue Agustín Maziero. El delantero de Achuapa convirtió 1 gol.

El entrenador de Achuapa, Álvaro García, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Luis Fernando Ruiz en el arco; Carlos Castrillo, Yeison Carabali, Dayron Suazo y Carlos Santos en la línea defensiva; Alexis Matta, Randall Corado, Kevin Tiul y Isaías de León en el medio; y Anthony Salama y Agustín Maziero en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Pablo Centrone se plantaron con una estrategia 3-4-3 con Jordy Cifuentes bajo los tres palos; Víctor Armas, Keyner Agustín y José Almanza en defensa; Marlon Sequén, Ariel Lon, Yordin Hernández y Gilder Cruz en la mitad de cancha; y Emanuel Yori, Víctor Ávalos y Denilson Sánchez en la delantera.

El partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza fue dirigido por el árbitro Wildomar Ramírez.

El local está en el séptimo puesto con 25 puntos, mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo.

Cambios en Achuapa

61′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Nicolás Ankia y Carlos Santos por Edgar Macal

75′ 2T – Salió Anthony Salama por Vitor Alves

Cambios en Guastatoya