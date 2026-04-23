Achuapa vs Antigua GFC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Clausura

A partir de las 15:00 horas el próximo domingo 26 de abril, Antigua GFC visita a Achuapa en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 22 del Clausura.

Así llegan Achuapa y Antigua GFC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa recibió un duro golpe y cayó 1 a 3 ante su rival Cobán Imperial. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado y 3 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Antigua GFC en partidos del Clausura

Antigua GFC llega triunfante luego de ver caer a Malacateco con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 13 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de marzo, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Antigua GFC se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 18 puntos (5 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (9 PG – 6 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 4 Antigua GFC 33 20 9 6 5 8 5 Municipal 32 20 9 5 6 7 1 Mixco 35 20 10 5 5 7 2 Comunicaciones 35 20 11 2 7 4 3 Xelajú 33 20 9 6 5 11 4 Antigua GFC 33 20 9 6 5 8 5 Municipal 32 20 9 5 6 7 9 Antigua GFC 0 1 0 0 1 -3 11 Achuapa 18 20 5 3 12 -12 11 Achuapa 0 1 0 0 1 -3

Horario Achuapa y Antigua GFC, según país