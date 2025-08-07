Achuapa vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Así llegan Achuapa y Aurora FC
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa ganó el encuentro previo ante Antigua GFC por 2-0.
Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Marquense, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 1 partido perdido. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.
El local se ubica en el cuarto puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (1 PG – 1 PE – 1 PP).
Bryan López Castellanos es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|2
|Municipal
|7
|3
|2
|1
|0
|2
|3
|Antigua GFC
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|Achuapa
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|6
|Aurora FC
|4
|3
|1
|1
|1
|0
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 5: vs Cobán Imperial: 16 de agosto – 15:00 horas
- Fecha 6: vs Comunicaciones: 24 de agosto – 14:00 horas
- Fecha 7: vs Malacateco: 30 de agosto – 19:00 horas
- Fecha 8: vs Xelajú: 7 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 5: vs Antigua GFC: 16 de agosto – 11:00 horas
- Fecha 6: vs Cobán Imperial: 24 de agosto – 11:00 horas
- Fecha 7: vs Comunicaciones: 30 de agosto – 17:00 horas
- Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas
- Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Aurora FC, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas