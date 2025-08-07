Achuapa vs Aurora FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

A partir de las 14:00 horas el próximo domingo 10 de agosto, Aurora FC visita a Achuapa en el Estadio Municipal Manuel Ariza, por el duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Aurora FC

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa ganó el encuentro previo ante Antigua GFC por 2-0.

Últimos resultados de Aurora FC en partidos del Apertura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Aurora FC y Marquense, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 1 partido perdido. Marcó 3 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

El local se ubica en el cuarto puesto con 5 puntos (1 PG – 2 PE), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (1 PG – 1 PE – 1 PP).

Bryan López Castellanos es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 9 3 3 0 0 3 2 Municipal 7 3 2 1 0 2 3 Antigua GFC 6 3 2 0 1 3 4 Achuapa 5 3 1 2 0 2 6 Aurora FC 4 3 1 1 1 0

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 5: vs Cobán Imperial: 16 de agosto – 15:00 horas

Fecha 6: vs Comunicaciones: 24 de agosto – 14:00 horas

Fecha 7: vs Malacateco: 30 de agosto – 19:00 horas

Fecha 8: vs Xelajú: 7 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Aurora FC en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 5: vs Antigua GFC: 16 de agosto – 11:00 horas

Fecha 6: vs Cobán Imperial: 24 de agosto – 11:00 horas

Fecha 7: vs Comunicaciones: 30 de agosto – 17:00 horas

Fecha 8: vs Malacateco: 7 de septiembre – 11:00 horas

Fecha 9: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Horario Achuapa y Aurora FC, según país