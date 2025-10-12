Achuapa vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

El juego entre Achuapa y Cobán Imperial se disputará el próximo miércoles 15 de octubre por la fecha 16 del Apertura en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

Así llegan Achuapa y Cobán Imperial

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa busca levantarse de su derrota ante Antigua GFC en el Pensativo. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, sin goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Cobán Imperial finalizó en empate por – ante Municipal. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 4.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 13 7 5 1 13 2 Antigua GFC 26 13 8 2 3 10 3 Mixco 26 12 8 2 2 6 8 Cobán Imperial 15 13 4 3 6 -3 9 Achuapa 13 12 3 4 5 -2

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Aurora FC: 18 de octubre – 11:00 horas

Fecha 10: vs Mixco: 22 de octubre – 14:30 horas

Fecha 18: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Marquense: 19 de octubre – 15:00 horas

Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 19: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Achuapa y Cobán Imperial, según país