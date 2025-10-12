Achuapa vs Cobán Imperial: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Así llegan Achuapa y Cobán Imperial
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa busca levantarse de su derrota ante Antigua GFC en el Pensativo. En los duelos recientes, ha perdido 2 y empatado 2, sin goles marcados y con 5 en su arco.
Últimos resultados de Cobán Imperial en partidos del Apertura
El anterior partido disputado entre Cobán Imperial finalizó en empate por – ante Municipal. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 4.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 16 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 2-2.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 13 puntos (3 PG – 4 PE – 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (4 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|13
|7
|5
|1
|13
|2
|Antigua GFC
|26
|13
|8
|2
|3
|10
|3
|Mixco
|26
|12
|8
|2
|2
|6
|8
|Cobán Imperial
|15
|13
|4
|3
|6
|-3
|9
|Achuapa
|13
|12
|3
|4
|5
|-2
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Aurora FC: 18 de octubre – 11:00 horas
- Fecha 10: vs Mixco: 22 de octubre – 14:30 horas
- Fecha 18: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Cobán Imperial en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 16: vs Achuapa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Marquense: 19 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar