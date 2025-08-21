Achuapa vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

El juego entre Achuapa y Comunicaciones se disputará el próximo domingo 24 de agosto por la fecha 6 del Apertura, a partir de las 14:00 horas en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

Así llegan Achuapa y Comunicaciones

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

En la fecha anterior, Achuapa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Cobán Imperial. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Comunicaciones derrotó 3-0 a Marquense. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 4 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Comunicaciones lo ganó por 1 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG – 3 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Julio Luna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 13 5 4 1 0 4 2 Municipal 11 5 3 2 0 3 3 Aurora FC 10 5 3 1 1 2 5 Comunicaciones 8 5 2 2 1 4 7 Achuapa 6 5 1 3 1 1

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Malacateco: 30 de agosto – 19:00 horas

Fecha 8: vs Xelajú: 7 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 7: vs Aurora FC: 30 de agosto – 17:00 horas

Fecha 8: vs Cobán Imperial: 3 de septiembre – 15:00 horas

Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

