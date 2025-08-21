Achuapa vs Comunicaciones: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Así llegan Achuapa y Comunicaciones
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
En la fecha anterior, Achuapa se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Cobán Imperial. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Comunicaciones en partidos del Apertura
En la jornada anterior, Comunicaciones derrotó 3-0 a Marquense. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 4 en su arco.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de abril, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Comunicaciones lo ganó por 1 a 0.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG – 3 PE – 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (2 PG – 2 PE – 1 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Julio Luna.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|13
|5
|4
|1
|0
|4
|2
|Municipal
|11
|5
|3
|2
|0
|3
|3
|Aurora FC
|10
|5
|3
|1
|1
|2
|5
|Comunicaciones
|8
|5
|2
|2
|1
|4
|7
|Achuapa
|6
|5
|1
|3
|1
|1
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Malacateco: 30 de agosto – 19:00 horas
- Fecha 8: vs Xelajú: 7 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Comunicaciones en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 7: vs Aurora FC: 30 de agosto – 17:00 horas
- Fecha 8: vs Cobán Imperial: 3 de septiembre – 15:00 horas
- Fecha 9: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Comunicaciones, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas