Achuapa vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Achuapa recibe el próximo domingo 30 de noviembre a Guastatoya por la fecha 22 del Apertura, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

Así llegan Achuapa y Guastatoya

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa cayó 1 a 5 ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura

Guastatoya llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-0 a Marquense. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 8 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.

El local está en el séptimo puesto con 24 puntos (6 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG – 3 PE – 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 45 21 13 6 2 25 2 Mixco 44 21 14 2 5 14 3 Antigua GFC 39 21 12 3 6 14 7 Achuapa 24 21 6 6 9 -7 11 Guastatoya 21 21 6 3 12 -14

Horario Achuapa y Guastatoya, según país