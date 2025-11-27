Achuapa vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 del Apertura

Así llegan Achuapa y Guastatoya
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa cayó 1 a 5 ante Mixco en el Santo Domingo de Guzman. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 2 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Apertura
Guastatoya llega con los ánimos arriba luego de vencer 5-0 a Marquense. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 8 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de septiembre, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.
El local está en el séptimo puesto con 24 puntos (6 PG – 6 PE – 9 PP), mientras que el visitante llegó a 21 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG – 3 PE – 12 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|45
|21
|13
|6
|2
|25
|2
|Mixco
|44
|21
|14
|2
|5
|14
|3
|Antigua GFC
|39
|21
|12
|3
|6
|14
|7
|Achuapa
|24
|21
|6
|6
|9
|-7
|11
|Guastatoya
|21
|21
|6
|3
|12
|-14
Horario Achuapa y Guastatoya, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas