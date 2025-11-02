Achuapa vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Malacateco y Achuapa se enfrentarán en el Estadio Municipal Manuel Ariza el próximo miércoles 5 de noviembre desde las 14:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 18 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Malacateco

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de caer por 0 a 2 frente a Comunicaciones. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura

Malacateco viene de un triunfo 2 a 1 frente a Marquense. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 5 goles y le metieron 10 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Malacateco se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 19 puntos (5 PG – 4 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (6 PG – 1 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 35 17 11 2 4 9 2 Municipal 33 16 9 6 1 18 3 Antigua GFC 32 17 10 2 5 10 6 Achuapa 19 16 5 4 7 -3 8 Malacateco 19 17 6 1 10 -8

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Xelajú: 9 de noviembre – 21:00 horas

Fecha 13: vs Marquense: 12 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 20: vs Mictlán: 16 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 19: vs Aurora FC: 8 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 20: vs Cobán Imperial: 15 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 21: vs Comunicaciones: 23 de noviembre – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Horario Achuapa y Malacateco, según país