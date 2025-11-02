Achuapa vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 del Apertura

Así llegan Achuapa y Malacateco
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa viene de caer por 0 a 2 frente a Comunicaciones. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Apertura
Malacateco viene de un triunfo 2 a 1 frente a Marquense. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 5 goles y le metieron 10 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 30 de agosto, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y Malacateco se llevó la victoria por 2 a 0.
El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 19 puntos (5 PG – 4 PE – 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (6 PG – 1 PE – 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|35
|17
|11
|2
|4
|9
|2
|Municipal
|33
|16
|9
|6
|1
|18
|3
|Antigua GFC
|32
|17
|10
|2
|5
|10
|6
|Achuapa
|19
|16
|5
|4
|7
|-3
|8
|Malacateco
|19
|17
|6
|1
|10
|-8
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Xelajú: 9 de noviembre – 21:00 horas
- Fecha 13: vs Marquense: 12 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 20: vs Mictlán: 16 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Mixco: 22 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 22: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 19: vs Aurora FC: 8 de noviembre – 19:00 horas
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: 15 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 21: vs Comunicaciones: 23 de noviembre – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Malacateco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas