Achuapa vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

Así llegan Achuapa y Malacateco
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa busca levantarse de su derrota ante Guastatoya en el David Cordon Hichos. El conjunto local no consigue ganar. Ha perdido los últimos partidos disputados en el torneo, en los que le han hecho 9 goles y registra tan solo 2 a favor.
Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura
Malacateco cayó 0 a 1 ante Xelajú. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 4 en contra.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y finalizó en un empate 1-1.
El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 15 puntos (4 PG – 3 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Xelajú
|30
|18
|8
|6
|4
|12
|2
|Municipal
|29
|18
|8
|5
|5
|6
|3
|Comunicaciones
|29
|18
|9
|2
|7
|2
|4
|Mixco
|29
|18
|8
|5
|5
|1
|5
|Cobán Imperial
|28
|18
|7
|7
|4
|8
|1
|Xelajú
|30
|18
|8
|6
|4
|12
|2
|Municipal
|29
|18
|8
|5
|5
|6
|3
|Comunicaciones
|29
|18
|9
|2
|7
|2
|4
|Mixco
|29
|18
|8
|5
|5
|1
|5
|Cobán Imperial
|28
|18
|7
|7
|4
|8
|8
|Malacateco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Malacateco
|16
|18
|4
|4
|10
|-7
|12
|Achuapa
|15
|18
|4
|3
|11
|-11
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 20: vs Xelajú: 17 de abril – 21:00 horas
- Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas
- Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas
Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas
- Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas
- Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas
Horario Achuapa y Malacateco, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas