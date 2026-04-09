Achuapa vs Malacateco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 del Clausura

El juego entre Achuapa y Malacateco se disputará el próximo domingo 12 de abril por la fecha 19 del Clausura, a partir de las 16:00 horas en el estadio .

Así llegan Achuapa y Malacateco

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa busca levantarse de su derrota ante Guastatoya en el David Cordon Hichos. El conjunto local no consigue ganar. Ha perdido los últimos partidos disputados en el torneo, en los que le han hecho 9 goles y registra tan solo 2 a favor.

Últimos resultados de Malacateco en partidos del Clausura

Malacateco cayó 0 a 1 ante Xelajú. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 2 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el décimo segundo puesto y alcanzó 15 puntos (4 PG – 3 PE – 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (4 PG – 4 PE – 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Mixco 29 18 8 5 5 1 5 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8 1 Xelajú 30 18 8 6 4 12 2 Municipal 29 18 8 5 5 6 3 Comunicaciones 29 18 9 2 7 2 4 Mixco 29 18 8 5 5 1 5 Cobán Imperial 28 18 7 7 4 8 8 Malacateco 0 0 0 0 0 0 11 Malacateco 16 18 4 4 10 -7 12 Achuapa 15 18 4 3 11 -11

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Xelajú: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Cobán Imperial: 19 de abril – 15:00 horas

Fecha 22: vs Antigua GFC: 26 de abril – 15:00 horas

Próximos partidos de Malacateco en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 20: vs Cobán Imperial: 16 de abril – 19:00 horas

Fecha 21: vs Antigua GFC: 19 de abril – 19:00 horas

Fecha 22: vs Comunicaciones: 26 de abril – 15:00 horas

Horario Achuapa y Malacateco, según país