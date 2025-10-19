Achuapa vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Así llegan Achuapa y Marquense
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa viene de caer por 1 a 2 frente a Aurora FC. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 1 en el arco contrario.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense igualó – ante Cobán Imperial en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 8 en contra.
El entrenador Martín García anunció para el partido una formación 4-3-3 con Ederson Cabezas en la portería; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Carlos Santos en la línea defensiva; Isaías de León, Vitor Alves y Alexis Matta en el mediocampo; y Kevin Castillo, Agustín Maziero y Erick Sánchez en el ataque.
Por su parte, Diego Vásquez se decidió por una estrategia 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Denilson Hernández, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Aarón Navarro como defensa; Josué Cano, Marvin Ceballos, Andy Ruiz y William Amaya en la mitad; y con David Chuc y Diego Casas en la delantera.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.
El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mixco
|32
|14
|10
|2
|2
|10
|2
|Municipal
|29
|14
|8
|5
|1
|15
|3
|Antigua GFC
|29
|15
|9
|2
|4
|10
|9
|Marquense
|15
|13
|4
|3
|6
|-8
|10
|Achuapa
|13
|13
|3
|4
|6
|-3
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Marquense: 22 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: 26 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 17: vs Comunicaciones: 1 de noviembre – 17:00 horas
- Fecha 18: vs Malacateco: 5 de noviembre – 14:00 horas
- Fecha 19: vs Xelajú: 9 de noviembre – 21:00 horas
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 13: vs Achuapa: 22 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 16: vs Comunicaciones: 26 de octubre – 21:00 horas
- Fecha 17: vs Malacateco: 1 de noviembre – 19:00 horas
- Fecha 18: vs Xelajú: 5 de noviembre – 20:00 horas
- Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas
Horario Achuapa y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas