Achuapa vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Marquense y Achuapa se enfrentarán en el Estadio Municipal Manuel Ariza el próximo miércoles 22 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Marquense

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de caer por 1 a 2 frente a Aurora FC. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 1 en el arco contrario.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense igualó – ante Cobán Imperial en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 8 en contra.

El entrenador Martín García anunció para el partido una formación 4-3-3 con Ederson Cabezas en la portería; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Carlos Santos en la línea defensiva; Isaías de León, Vitor Alves y Alexis Matta en el mediocampo; y Kevin Castillo, Agustín Maziero y Erick Sánchez en el ataque.

Por su parte, Diego Vásquez se decidió por una estrategia 4-4-2 con Manuel Sosa en el arco; Denilson Hernández, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Aarón Navarro como defensa; Josué Cano, Marvin Ceballos, Andy Ruiz y William Amaya en la mitad; y con David Chuc y Diego Casas en la delantera.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 6 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mixco 32 14 10 2 2 10 2 Municipal 29 14 8 5 1 15 3 Antigua GFC 29 15 9 2 4 10 9 Marquense 15 13 4 3 6 -8 10 Achuapa 13 13 3 4 6 -3

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Marquense: 22 de octubre – 15:00 horas

Fecha 16: vs Cobán Imperial: 26 de octubre – 15:00 horas

Fecha 17: vs Comunicaciones: 1 de noviembre – 17:00 horas

Fecha 18: vs Malacateco: 5 de noviembre – 14:00 horas

Fecha 19: vs Xelajú: 9 de noviembre – 21:00 horas

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 13: vs Achuapa: 22 de octubre – 15:00 horas

Fecha 16: vs Comunicaciones: 26 de octubre – 21:00 horas

Fecha 17: vs Malacateco: 1 de noviembre – 19:00 horas

Fecha 18: vs Xelajú: 5 de noviembre – 20:00 horas

Fecha 19: vs Mictlán: 8 de noviembre – 15:00 horas

Horario Achuapa y Marquense, según país