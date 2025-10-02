Achuapa vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Así llegan Achuapa y Marquense
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura
Achuapa viene de caer por 0 a 3 frente a Municipal. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura
Marquense perdió ante Municipal por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 2 goles y le han encajado 9.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.
El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Municipal
|26
|12
|7
|5
|0
|14
|2
|Mixco
|23
|11
|7
|2
|2
|5
|3
|Antigua GFC
|20
|11
|6
|2
|3
|8
|7
|Achuapa
|13
|11
|3
|4
|4
|-1
|11
|Marquense
|11
|11
|3
|2
|6
|-9
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas
- Fecha 14: vs Antigua GFC: 11 de octubre – 19:00 horas
- Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
- Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Aurora FC: 12 de octubre – 18:00 horas
- Fecha 12: vs Antigua GFC: 15 de octubre – 20:00 horas
- Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas