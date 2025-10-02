Achuapa vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Apertura

Marquense y Achuapa se enfrentarán en el Estadio Municipal Manuel Ariza el próximo domingo 5 de octubre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Marquense

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de caer por 0 a 3 frente a Municipal. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 4 en el arco contrario.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Apertura

Marquense perdió ante Municipal por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 derrotas. Logró convertir 2 goles y le han encajado 9.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 26 de julio, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG – 4 PE – 4 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Municipal 26 12 7 5 0 14 2 Mixco 23 11 7 2 2 5 3 Antigua GFC 20 11 6 2 3 8 7 Achuapa 13 11 3 4 4 -1 11 Marquense 11 11 3 2 6 -9

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 10: vs Mixco: 8 de octubre – 15:00 horas

Fecha 14: vs Antigua GFC: 11 de octubre – 19:00 horas

Fecha 15: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025

Fecha 15: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Aurora FC: 12 de octubre – 18:00 horas

Fecha 12: vs Antigua GFC: 15 de octubre – 20:00 horas

Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar

Horario Achuapa y Marquense, según país