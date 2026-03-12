Achuapa vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Así llegan Achuapa y Marquense
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
Achuapa fue derrotado en el Estadio Cementos Progreso frente a Comunicaciones por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 7 goles y tiene 1 a favor.
Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura
Marquense viene de vencer a Malacateco en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 5 le han convertido.
En esta competencia, los resultados de Marquense han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 6 partidos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Marquense se quedó con la victoria por 1 a 0.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Comunicaciones
|25
|12
|8
|1
|3
|7
|2
|Cobán Imperial
|22
|12
|6
|4
|2
|9
|3
|Xelajú
|19
|12
|5
|4
|3
|8
|4
|Municipal
|18
|12
|5
|3
|4
|3
|5
|Mixco
|16
|12
|4
|4
|4
|-2
|7
|Achuapa
|15
|12
|4
|3
|5
|-3
|9
|Marquense
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Marquense
|12
|12
|3
|3
|6
|-5
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Marquense, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas