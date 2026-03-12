Achuapa vs Marquense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

El próximo domingo 15 de marzo, a partir de las 15:00 horas, Marquense visita a Achuapa en el estadio , por el duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura.

Así llegan Achuapa y Marquense

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

Achuapa fue derrotado en el Estadio Cementos Progreso frente a Comunicaciones por 0 a 4 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha empatado 2 y perdido 2. Le convirtieron 7 goles y tiene 1 a favor.

Últimos resultados de Marquense en partidos del Clausura

Marquense viene de vencer a Malacateco en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 derrotas y 2 empates. Además, marcó un total de 4 goles y 5 le han convertido.

En esta competencia, los resultados de Marquense han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 6 partidos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de enero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Marquense se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 5 PP), mientras que la visita acumula 12 unidades y se ubica en décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG – 3 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 4 Municipal 18 12 5 3 4 3 5 Mixco 16 12 4 4 4 -2 1 Comunicaciones 25 12 8 1 3 7 2 Cobán Imperial 22 12 6 4 2 9 3 Xelajú 19 12 5 4 3 8 4 Municipal 18 12 5 3 4 3 5 Mixco 16 12 4 4 4 -2 7 Achuapa 15 12 4 3 5 -3 9 Marquense 0 0 0 0 0 0 12 Marquense 12 12 3 3 6 -5

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Marquense en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 14: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Xelajú: Fecha y horario a confirmar

Fecha 18: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar

