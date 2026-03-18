Achuapa vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Achuapa recibe el próximo sábado 21 de marzo a Mictlán por la fecha 15 del Clausura, a partir de las 16:00 horas en el estadio Winston Pineda.

Así llegan Achuapa y Mictlán

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura

En la jornada previa, Achuapa igualó – el juego ante Mixco.

Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura

En la fecha anterior, Mictlán logró empatar – ante Malacateco. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Achuapa fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el noveno puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Mictlán: 21 de marzo – 16:00 horas

Fecha 16: vs Aurora FC: 29 de marzo – 11:00 horas

Fecha 17: vs Municipal: 2 de abril – 15:00 horas

Fecha 18: vs Guastatoya: 6 de abril – 19:00 horas

Fecha 19: vs Malacateco: 12 de abril – 16:00 horas

Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 15: vs Achuapa: 21 de marzo – 16:00 horas

Fecha 16: vs Cobán Imperial: 29 de marzo – 15:00 horas

Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas

Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas

Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas

Horario Achuapa y Mictlán, según país