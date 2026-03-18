Achuapa vs Mictlán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Clausura

Así llegan Achuapa y Mictlán
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Achuapa en partidos del Clausura
En la jornada previa, Achuapa igualó – el juego ante Mixco.
Últimos resultados de Mictlán en partidos del Clausura
En la fecha anterior, Mictlán logró empatar – ante Malacateco. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.
En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 1 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y Achuapa fue el ganador por 0 a 1.
El local está en el noveno puesto con 15 puntos (4 PG – 3 PE – 6 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG – 3 PE – 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Mictlán: 21 de marzo – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Aurora FC: 29 de marzo – 11:00 horas
- Fecha 17: vs Municipal: 2 de abril – 15:00 horas
- Fecha 18: vs Guastatoya: 6 de abril – 19:00 horas
- Fecha 19: vs Malacateco: 12 de abril – 16:00 horas
Próximos partidos de Mictlán en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026
- Fecha 15: vs Achuapa: 21 de marzo – 16:00 horas
- Fecha 16: vs Cobán Imperial: 29 de marzo – 15:00 horas
- Fecha 17: vs Antigua GFC: 1 de abril – 18:00 horas
- Fecha 18: vs Comunicaciones: 5 de abril – 15:00 horas
- Fecha 19: vs Marquense: 12 de abril – 21:00 horas
Horario Achuapa y Mictlán, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas