Achuapa vs Xelajú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Apertura

Todos los detalles de la previa del partido entre Achuapa y Xelajú, que se jugará el domingo 7 de septiembre desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal Manuel Ariza. Dirige Kevin Cacao.

Xelajú y Achuapa se enfrentarán en el Estadio Municipal Manuel Ariza el próximo domingo 7 de septiembre desde las 15:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Apertura.

Así llegan Achuapa y Xelajú

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Achuapa en partidos del Apertura

Achuapa viene de caer por 0 a 2 frente a Malacateco. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 7 en el arco contrario.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Apertura

Xelajú viene de un triunfo 3 a 1 frente a Marquense. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de marzo, en Temporada regular del torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2025, y Achuapa se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 9 puntos (2 PG – 3 PE – 2 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (3 PG – 2 PE – 2 PP).

Kevin Cacao fue designado para controlar el partido.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Municipal 16 8 4 4 0 5
2 Mixco 16 8 5 1 2 3
3 Aurora FC 14 7 4 2 1 4
5 Xelajú 11 7 3 2 2 5
6 Achuapa 9 7 2 3 2 0

Próximos partidos de Achuapa en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 9: vs Mictlán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Mixco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Guastatoya: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Municipal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Marquense: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Apertura 2025
  • Fecha 9: vs Aurora FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Cobán Imperial: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Comunicaciones: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Malacateco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Antigua GFC: Fecha y horario a confirmar
Horario Achuapa y Xelajú, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

