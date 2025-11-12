Achuapa y Marquense terminaron sin goles

Achuapa y Marquense no pasaron del empate y acabaron igualados sin goles en su encuentro por la fecha 13 del Apertura.

El mejor jugador del partido fue Luis Fernando Ruiz. El portero de Achuapa se lució.

Alex Cifuentes se destacó por su sólida defensa. El defensa de Marquense tuvo un buen nivel .

El técnico de Achuapa, Martín García, propuso una formación 4-4-2 con Ederson Cabezas en el arco; Randall Corado, Carlos Castrillo, Dayron Suazo y Yeison Carabali en la línea defensiva; Kevin Tiul, Isaías de León, Alexis Matta y Denilson Bol en el medio; y Agustín Maziero y Anthony Salama en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Vásquez salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Minor Álvarez bajo los tres palos; Denilson Hernández, Oscar Linton, Fernando Fuentes y Aarón Navarro en defensa; Josué Cano, Marvin Ceballos, Andy Ruiz y William Amaya en la mitad de cancha; y David Chuc y Diego Casas en la delantera.

Cristopher Corado fue el árbitro que dirigió el partido en el Estadio Municipal Manuel Ariza.

El próximo partido de Achuapa en el campeonato será como local ante Mictlán, mientras que Marquense recibirá a Mixco.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 21 puntos y se ubica en el noveno puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 23 unidades y está en el sexto lugar en el torneo.

Cambios en Achuapa

52′ 2T – Salió Anthony Salama por Nicolás Ankia

63′ 2T – Salieron Agustín Maziero por Cristian González y Kevin Tiul por Erick Sánchez

76′ 2T – Salió Ederson Cabezas por Luis Fernando Ruiz

Amonestado en Achuapa:

27′ 1T Carlos Castrillo

Cambios en Marquense

71′ 2T – Salió Marvin Ceballos por Alex Cifuentes

Amonestado en Marquense: