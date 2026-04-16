Agónico gol de Manuel Moreno le da el empate a Mixco

Un partidazo fue el que se vivió en el Estadio La Asunción con el empate a 2 goles entre Mictlán y Mixco, por la fecha 20 del Clausura.

Los goles del partido para el local los anotó William Fajardo (14′ 1T, de penal) y Manuel Moreno (42′ 2T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Kennedy Rocha (24′ 1T) y Eliser Quiñones (6′ 2T, de tiro libre).

El desempeño Eliser Quiñones lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Mixco mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro jugador que tuvo gran partido fue William Fajardo. El atacante de Mictlán brilló al convertir 1 gol.

El DT de Mictlán, Gabriel Álvarez, presentó una disposición táctica 4-4-2 con John Faust en el arco; Jonas Herrarte, Renny Folleco, William Ramírez y Richard Monges en la línea defensiva; Cesar Chinchilla, Brandon Rivas, Osman Salguero y Kendel Herrarte en el medio; y William Fajardo y Robin Betancourth en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Fabricio Benítez salió con una disposición táctica 4-4-2 con Mynor Padilla bajo los tres palos; Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno y Facundo González en defensa; Kennedy Rocha, Óscar González, Diego Marroquín y Edilson Reyes en la mitad de cancha; y Eliser Quiñones y Nicolás Martínez en la delantera.

Kevin Cacao fue el árbitro escogido para el partido en el Estadio La Asunción.

En la próxima fecha, Mictlán recibirá a Xelajú y Mixco jugará de local frente a Aurora FC.

De esta manera el local está en el noveno puesto en el campeonato con 26 puntos, mientras que la visita, con 33, queda en la parte alta de la tabla.

Cambios en Mictlán

54′ 2T – Salió Cesar Chinchilla por Guillermo Chavasco

56′ 2T – Salió Robin Betancourth por Douglas Romero

71′ 2T – Salieron Brandon Rivas por Miguel Ángel Lemus y Kendel Herrarte por Justin Racancoj

Cambios en Mixco

45′ 2T – Salió Diego Marroquín por Kener Lemus

70′ 2T – Salió Kennedy Rocha por Yonathan Pozuelos

72′ 2T – Salió Edilson Reyes por Gabriel Arce

Amonestados en Mixco:

12′ 1T Óscar González, 20′ 2T Facundo González, 35′ 2T Manuel Moreno y 38′ 2T Gabriel Arce

Expulsado en Mixco: