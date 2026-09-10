Fútbol Nacional
Agustín Vuletich ofrece disculpas tras su expulsión en la derrota de Comunicaciones ante Marquense
El delantero crema reconoció que la situación le duele y explicó su versión de la jugada que terminó con su expulsión.
Agustín Vuletich fue uno de los dos jugadores de Comunicaciones expulsados en la derrota 2-0 ante Marquense. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
Comunicaciones terminó anoche con una nueva derrota y dos expulsiones. El equipo crema cayó 2-0 ante Marquense y sumó su cuarta derrota consecutiva.
Uno de los expulsados fue Agustín Vuletich, quien después del encuentro ofreció disculpas a la afición y explicó su versión de la jugada que provocó su tarjeta roja.
“Derrota y expulsión en un mismo partido es una combinación muy frustrante, al menos para mí”, escribió en sus redes sociales el delantero argentino.
Vuletich explica la expulsión
El atacante explicó su versión de la jugada que provocó su tarjeta roja. Reconoció que hubo contacto con el rival, pero aseguró que no tuvo intención de agredirlo.
“Sé que lo pisé, pero no hubo ninguna intención de agredir”, señaló.
Vuletich aseguró que explicó la situación al árbitro, pero aceptó su decisión y reiteró sus disculpas a la institución y los aficionados.
El argentino también aseguró que seguirá trabajando para regresar y ayudar al equipo a superar el complicado momento.