Agustín Vuletich ofrece disculpas tras su expulsión en la derrota de Comunicaciones ante Marquense

Comunicaciones terminó anoche con una nueva derrota y dos expulsiones. El equipo crema cayó 2-0 ante Marquense y sumó su cuarta derrota consecutiva.

Uno de los expulsados fue Agustín Vuletich, quien después del encuentro ofreció disculpas a la afición y explicó su versión de la jugada que provocó su tarjeta roja.

“Derrota y expulsión en un mismo partido es una combinación muy frustrante, al menos para mí”, escribió en sus redes sociales el delantero argentino.

Vuletich explica la expulsión

El atacante explicó su versión de la jugada que provocó su tarjeta roja. Reconoció que hubo contacto con el rival, pero aseguró que no tuvo intención de agredirlo.

“Sé que lo pisé, pero no hubo ninguna intención de agredir”, señaló.

¡Otra roja para los cremas! 🔴 Al minuto 54 Agustín Vuletich salió expulsado y deja a Comunicaciones con dos jugadores menos y el marcador en contra 0-1 frente a Marquense. pic.twitter.com/XoniHJxHHG — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) September 10, 2026

Vuletich aseguró que explicó la situación al árbitro, pero aceptó su decisión y reiteró sus disculpas a la institución y los aficionados.

El argentino también aseguró que seguirá trabajando para regresar y ayudar al equipo a superar el complicado momento.