“Ahora están callados”: La celebración de Guatemala luego de vencer a Guyana

Los futbolistas de la selección de Guatemala celebraron luego de vencer 4-3 en el global a Guyana bajo el lema de "Dijeron que no lo iba a lograr, y ahorita todos están callados", en sus redes sociales.

Los futbolistas protagonizaron un momento de celebración luego de haber derrotado a Guyana por 2-0 la noche del 25 de marzo en el estadio Cementos Progreso.

Los jugadores de Guatemala se impusieron en el partido de vuelta de la ronda preliminar de la Copa Oro 2025 y lograron clasificar al torneo de selecciones más importante de la región y celebraron con publicaciones y canciones en sus redes sociales, sin embargo, antes, habían perdido por 3-2 en la ida contra Guyana, un rival que nunca había superado a la Azul y Blanco.

Esto provocó que los jugadores encararan el partido de vuelta con la presión de tener que remontar y tras el final del encuentro dedicaron una canción a aficionados y medios de comunicación.

La canción es Dijeron que no la iba lograr de Chino Pacas X Fuerza Regida y la parte en particular que compartieron fue "Dijeron que no la iba a lograr y ahorita están todos callados".

Canción con dedicatoria de la selección de Guatemala

El video fue compartido por José Carlos Pinto, el capitán de la selección de Guatemala, en sus historias de Instagram.

En la publicación se ven a varios otros futbolistas como Fredy Pérez, Rodrigo Saravia, Pedro Altán y José Morales, por nombrar algunos, que están cantando la canción.

Luego de la derrota de Guatemala ante Guyana, Pinto fue uno de los futbolistas que brindaron declaraciones a los medios de comunicación y afirmó que "Lastimosamente, siempre tenemos que ser Guatemala vs Guatemala".

Por lo que la publicación se podría interpretar como una respuesta a las críticas ante el resultado ante Guyana.

Guatemala ganó el partido en el Cementos Progreso por un marcador de 2-0 gracias a los goles de Rubio Rubín y Erick Lemus.

El resultado le permitió a la Bicolor sobreponerse 4-3 en el global y así decir presente en una nueva edición de la Copa Oro.