El cuadro de Comunicaciones, dirigido por el estratega mexicano Roberto Montoya, cierra este sábado la fase de clasificación del torneo Apertura 2026 con escasas posibilidades de avanzar a la liguilla y dependiendo de otros resultados.

Los cremas buscarán evitar una nueva eliminación en una última jornada en la que cuatro equipos mantienen posibilidades de quedarse con el último boleto a la fase final del campeonato.

El torneo ha sido irregular para los albos. Durante gran parte de la fase de clasificación, el equipo estuvo más pendiente de salir de los últimos puestos que de pelear por un lugar en la liguilla e incluso experimentó un cambio de entrenador.

Sin embargo, en las jornadas recientes logró encadenar tres victorias consecutivas que le permitieron llegar con vida a la última fecha. La derrota frente a Guastatoya en la jornada anterior complicó el panorama, pues le quitó la posibilidad de depender de sí mismo.

¿Qué necesita Comunicaciones para clasificar?

El escenario más favorable para Comunicaciones contempla una victoria frente a Xelajú MC, acompañada de las derrotas de San Pedro, Marquense y Cobán Imperial.

También existe una segunda vía: que Marquense y Cobán Imperial empaten en sus respectivos encuentros, que los cremas goleen a los superchivos y que San Pedro pierda. En este escenario, los criterios de desempate serán determinantes.

En ambos casos, Comunicaciones está obligado a ganar y esperar que los resultados en los demás estadios le abran la puerta a la clasificación.

Dairon Reyes confía en el equipo

Días antes del encuentro, el delantero cubano Dairon Reyes habló sobre la convicción del plantel de conseguir la victoria y aseguró que el grupo está enfocado en cumplir con su tarea.

"Nos estamos preparando bien de la mejor manera, queremos ganar, ya sea que todo esté a favor de nosotros, me refiero a los resultados que se den en los demás estadios, y nosotros tratar de hacer nuestro trabajo", expresó el atacante crema.

Al hacer un balance del campeonato, el jugador reconoció que el semestre ha sido complicado, aunque considera que el rendimiento del equipo ha mejorado en la recta final. "Siendo realistas, no considero malo el torneo. Anteriormente estábamos peleando el último lugar y ahora estamos cerca de liguilla. Nos propusimos 15 puntos de 15 y vamos por 9, y este puede ser el 12, entonces de ganarlo sería un 80% conseguido de lo que nos planteamos nosotros en las últimas fechas", indicó el futbolista cubano.

Respecto a la lucha por ingresar a la fase final, Reyes destacó la calidad del plantel, aunque reconoció que el equipo debió mostrar mayor confianza desde el inicio del campeonato. "Todos sabemos en dónde estamos y el equipazo que tenemos, solo que no tenemos que creerlo más a finales, sino desde el principio del torneo, estar unidos y tener siempre el hambre y la ambición que nos caracteriza", mencionó.

El delantero también reconoció que las constantes expulsiones afectaron el rendimiento del equipo y provocaron la pérdida de puntos importantes durante la fase de clasificación. "Fueron muchas y tenemos que mantener la cabeza fría y perdimos muchos puntos por las expulsiones", indicó el atacante albo.

A la espera de un milagro

Reyes admitió que perder la posibilidad de depender de sí mismos fue un duro golpe para los albos, que ahora necesitan una combinación de resultados para avanzar a la liguilla.

"Sí, duele, ya que dependíamos de nosotros mismos, pero es futbol. Ahora tenemos que esperar el milagro, como se dice afuera", expresó el atacante.

Finalmente, al ser consultado sobre su continuidad en Comunicaciones, el cubano manifestó sentirse a gusto en la institución y agradecido por el respaldo de la afición. "Pues yo me veo aquí, rodeado de la gente, del cariño de la afición. Asimismo, estoy agradecido con el club por haberme abierto la puerta y estaré aquí hasta cuando ellos digan", concluyó el delantero.