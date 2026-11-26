El torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala disputará este sábado 28 de noviembre la jornada 22, última de la fase de clasificación, con los seis partidos programados de manera simultánea.

Aunque gran parte de la atención estará centrada en la lucha por los primeros puestos y el último boleto disponible a la liguilla, tres equipos afrontarán esta fecha sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Aurora FC, Deportivo Malacateco y Deportivo Suchitepéquez llegan matemáticamente eliminados. Sin embargo, los tres clubes todavía tienen motivos para competir, ya que cada punto obtenido podría ser determinante en la lucha por evitar el descenso durante el Clausura 2027.

El primer equipo en quedar fuera de la contienda fue Suchitepéquez. El conjunto venado, que regresó esta temporada a la máxima categoría del futbol guatemalteco, ha vivido una campaña complicada, marcada por la inestabilidad deportiva.

Durante el certamen ha tenido tres entrenadores y, después de 21 partidos disputados, únicamente suma 13 puntos. Independientemente del resultado que consiga en la última fecha, Suchitepéquez finalizará en el último lugar de la clasificación, una situación que enciende las alarmas de cara al próximo campeonato.

Malacateco también quedó eliminado varias jornadas atrás. Los toros no lograron encontrar regularidad durante el campeonato y llegan a la última fecha en la penúltima posición, con 19 puntos.

Aunque ya no pueden mejorar su posición en la tabla, una victoria les permitiría cerrar el torneo con mejores sensaciones y sumar puntos importantes para la clasificación acumulada.

Aurora, eliminado por segundo torneo consecutivo

Aurora se convirtió en el último equipo eliminado del Apertura 2026. La derrota por 3-2 frente a Municipal terminó con las aspiraciones de los aurinegros, quienes, por segundo torneo consecutivo desde su regreso a la Liga Nacional, se quedan fuera de la liguilla.

Actualmente, el conjunto militar ocupa la décima posición con 25 puntos y buscará despedirse del campeonato con una victoria que le permita mejorar su registro en la tabla acumulada.

Puntos importantes en la lucha por la permanencia

Aunque ya no tienen posibilidades de pelear por el título, Aurora, Malacateco y Suchitepéquez afrontarán la última jornada con la necesidad de sumar.

Más allá de los resultados del Apertura 2026, los puntos que consigan este sábado podrían ser determinantes en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del futbol guatemalteco durante el próximo semestre.