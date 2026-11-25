La disputa por los dos primeros puestos del Torneo Apertura 2026 sigue abierta. Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco llegan a la última jornada con opciones de quedarse con uno de los boletos directos a las semifinales, mientras Municipal todavía tiene posibilidades de meterse en esa pelea.

La fase de clasificación de la Liga Nacional tendrá un cierre cargado de expectativas. Aunque Antigua GFC ocupa el primer lugar, la diferencia con sus perseguidores es mínima y los resultados de los últimos compromisos serán determinantes para establecer qué equipos avanzan directamente a la ronda de semifinales.

El conjunto colonial encabeza la tabla con 40 puntos, mientras Xelajú MC y Deportivo Mixco comparten el segundo puesto con 37. Municipal aparece en la cuarta posición con 34 unidades, pero todavía tiene un partido pendiente que podría cambiar el panorama de la clasificación.

Los rojos jugarán este miércoles 25 de noviembre frente a Aurora, en un encuentro que representa una oportunidad para mantenerse con opciones. Una victoria les permitiría llegar a 37 puntos e igualar a chivos y chicharroneros, dejando a tres equipos empatados en la segunda posición, a la espera de lo que suceda en la jornada definitiva.

En ese escenario, la diferencia de goles también podría adquirir un papel protagónico. Xelajú cuenta actualmente con +17, seguido de Antigua con +12, Municipal con +11 y Mixco con +8, cifras que podrían marcar diferencias si se mantiene la igualdad de puntos.

La última jornada del Apertura 2026 se disputará este sábado 28 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, con los encuentros programados de manera simultánea. Uno de los partidos que concentrará la atención será el de Antigua GFC frente a Deportivo Mixco. Los coloniales necesitan al menos un empate para garantizar el primer lugar, mientras que los mixqueños están obligados a ganar para alcanzar los 40 puntos y mantener sus aspiraciones de terminar en la cima o asegurar el segundo puesto.

Por su parte, Xelajú MC tendrá una complicada visita a Comunicaciones. Los superchivos buscarán un resultado favorable que les permita defender su posición y asegurar su presencia entre los dos primeros de la clasificación.

Municipal, mientras tanto, visitará a Deportivo Suchitepéquez en su último compromiso de la fase regular. El equipo escarlata necesita sumar los tres puntos y esperar resultados favorables en los otros encuentros para aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales directos.

Con cuatro equipos involucrados y apenas una jornada por disputarse, el Torneo Apertura 2026 tendrá un cierre decisivo. No solo estará en juego el liderato, sino también las dos plazas que permiten evitar la ronda de cuartos de final y avanzar directamente a las semifinales.