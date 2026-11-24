Atlético Mictlán y Nueva Santa Rosa protagonizarán la final del Torneo Apertura de la Liga Primera División, en una serie que definirá al primer campeón de la temporada y además ambos consiguieron el medio boleto de ascenso a la Liga Nacional. Los mitecos sueñan con regresar a la máxima categoría, mientras que los paneleros buscan hacer historia con su primer ascenso.

La disputa por el título también tendrá un atractivo especial: el enfrentamiento entre dos entrenadores guatemaltecos. Por el lado de los conejos estará el experimentado Edy Arenas, quien se medirá ante Klissman Lemus, una de las revelaciones del certamen, que desde su llegada a Nueva Santa Rosa impulsó al equipo hasta convertirlo en protagonista.

“Llegamos los dos mejores equipos del torneo. Me alegra mucho que haya dos técnicos nacionales en esta instancia. Este es un mensaje para los directivos, para que vean que hay entrenadores guatemaltecos con capacidad y que merecen oportunidades”, manifestó Arenas.

Lemus quiere la copa

Por su parte, Lemus expresó su satisfacción por alcanzar la final del Apertura y dejó claro que su ambición va más allá del boleto de ascenso. El estratega acumula tres ascensos en su trayectoria, pero todavía tiene pendiente celebrar un campeonato.

“Es muy satisfactorio estar acá. El alcalde quería el medio boleto de ascenso, pero yo quiero ganar la copa también. He logrado tres ascensos, pero las finales las he perdido, por ello sueño con salir campeón. Enfrente habrá un gran equipo como Mictlán y plantearemos una serie muy estratégica”, señaló.

Definen la serie

En las oficinas de la Liga Primera División se realizó ayer el congresillo entre los representantes de ambos clubes para definir los detalles de los dos encuentros.

El partido de ida se disputará el domingo 29 de noviembre en el estadio La Asunción, en Jutiapa, mientras que el partido de vuelta será el sábado 5 de diciembre en el estadio Pedro García Arredondo, en Nueva Santa Rosa.

Ambas directivas acordaron permitir el ingreso de aficionados visitantes, con una disponibilidad de 200 boletos para cada parcialidad. Como medida de seguridad, no se permitirá el ingreso de instrumentos musicales ni de seguidores identificados con camisolas de su equipo.

Serie final

Juego de ida

Domingo 29 de noviembre

Hora: 15

Estadio: La Asunción

Juego de vuelta