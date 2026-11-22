Nueva Santa Rosa avanzó a la final del Torneo Apertura 2026 de la Primera División, al superar a Deportivo Fraijanes con un global de 7-6. La serie se cerró este sábado 21 de noviembre en el estadio Pedro García Arredondo, en un partido de vuelta que terminó 3-3.

Los Paneleros llegaron con ventaja a la vuelta, tras ganar 4-3 en el partido de ida, jugado el 15 de noviembre como visitantes. En el segundo duelo, Juan Aguilar marcó dos goles y Jorge Lara uno por el local. Por Fraijanes, Rubén Monjes también hizo un doblete y Federico Antúnez anotó el restante.

Con el pase, el equipo panelero asegura medio boleto hacia el ascenso a la Liga Nacional. Nueva Santa Rosa disputó un partido por el ascenso en el que cayó ante Suchitepéquez la temporada pasada y vio frustrada su oportunidad de subir.

Tras su clasificación de este sábado, vuelve a acercarse, y le bastaría con llegar también a la final del Clausura 2027 para asegurar el ascenso, aunque no gane ninguno de los dos torneos. Su rival en la final saldrá de la llave entre Mictlán y Aguacatán que se disputará este domingo.

Tres semifinales seguidas

Es la tercera semifinal consecutiva del club en Primera División, tras las del Apertura 2025-26 y el Clausura 2025-26. En una de ellas eliminó a Quiché FC con un global de 3-1, y en el Clausura 2026 quedó fuera ante San Pedro, por 2-1 en el global, en una serie que cerró su camino hacia la final de ese torneo.

El proyecto nació en Tercera División, donde ascendió a Segunda en una temporada en la que ganó casi todos sus partidos. Con Eladio Farfán al mando llegó a la final del Apertura 2024 de Segunda, que perdió ante Aguacatán, y el 8 de junio de 2025 ascendió a Primera al vencer 2-0 a Deportivo Palencia en Cuilapa.

Hoy el equipo está bajo la dirección de Klisman Lemus, un entrenador que conoce los ascensos y ha mostrado templanza en este tipo de series. Los Paneleros buscarán ahora el título que los proclame campeones del Apertura 2026, y con él, acercarse más a su sueño de jugar en la Liga Nacional.