Xelajú MC venció 3-1 a Suchitepéquez en el estadio Mario Camposeco, por la jornada 21 del Apertura 2026, y sumó su quinta victoria consecutiva. Con los tres puntos, los superchivos llegaron a 37 y siguen en la pelea por uno de los dos boletos directos a semifinales.

El equipo quetzalteco salió con una clara propuesta ofensiva y no tardó en ponerse arriba. Al minuto 13, Yilton Díaz controló el balón dentro del área y definió con potencia, sin que el portero pudiera evitar el gol.

Al 22 volvió a aparecer en el área para marcar el 2-0, con lo que completó su doblete. Tras el partido, el delantero agradeció la tarde: "Gracias a Dios que me permitió marcar hoy dos goles, espero seguir así el resto del torneo".

Suchitepéquez tuvo algunos intentos antes del descanso. Ernesto Monreal probó al 6 con un remate levemente desviado, Armando Zamorano llevó peligro al 29 con una jugada individual y Denise Herrera dejó escapar una oportunidad al segundo palo al 44.

PL / Cortesía Xelajú MC

Suchitepéquez se acercó

En el segundo tiempo, los venados salieron mejor. Al minuto 56, Mateo Alvarado no desaprovechó una oportunidad clara y marcó el 2-1, lo que metió presión al local en un partido que parecía resuelto. El gol cambió el ambiente en el Camposeco y obligó a los superchivos a replegarse para cuidar la ventaja.

Díaz habló después del partido sobre ese tramo: "Estos partidos son así, a veces uno cree que el rival ya está muerto y se terminan levantando en el segundo tiempo". Xelajú aguantó, aunque sufrió en algunos momentos, como al minuto 60, cuando Nery Cabrera tuvo que cortar a tiempo un remate de Óscar Mejía.

Los superchivos siguieron llegando con peligro, mientras Suchitepéquez buscaba el empate con centros, como el de Jorge Aparicio al segundo palo al 72, que no encontró receptor. Al llegar al minuto 81, faltaban menos de diez y el marcador seguía 2-1, con los visitantes con poco tiempo para igualar.

Jaén sentenció y Xelajú llegó a 37 puntos

Al minuto 89, Yair Jaén liquidó el partido. Dejó a dos rivales en el camino y sacó un fuerte remate, y el portero calculó mal el disparo. Con ese gol llegó el 3-1 definitivo. Jaén habló de su momento: "Muy feliz de cómo se han ido dando las cosas para mí, convertirme en goleador del equipo". Con la victoria, Xelajú llegó a 37 puntos, a dos de Antigua, que juega mañana contra Municipal.