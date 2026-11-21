Fútbol Nacional
Así se jugará la jornada 21 del Apertura 2026: qué necesita cada equipo para clasificar
Este sábado 21 y domingo 22 se disputa la penúltima jornada del Apertura 2026, en la que Antigua, Xelajú, Mixco y Municipal pelean directamente por los dos pases a semifinales.
Antigua GFC y Municipal se enfrentan este domingo en el estadio Manuel Felipe Carrera, en la jornada 21 del Torneo Apertura 2026, con un pase directo a semifinales en juego. (Foto Prensa Libre: Liga Nacional)
La penúltima jornada del Apertura 2026 se juega este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, con seis partidos que pueden mover la tabla de arriba abajo. En juego están los dos pases directos a semifinales y el sexto lugar, que marca el último boleto a la fase final.
Según el formato, los dos primeros de la clasificación avanzan directo a semifinales. Del tercero al sexto jugarán una ronda previa para definir a los otros dos semifinalistas. Antigua, Xelajú y Mixco ya tienen asegurado su lugar en la fase final.
Antigua lidera con 39 puntos. Xelajú y Mixco tienen 34, con los superchivos arriba por diferencia de goles. Municipal suma 33 y tiene un partido pendiente, contra Aurora, que se disputará el próximo el miércoles 25 a las 8:00 PM. Guastatoya es quinto con 31.
Los enfrentamientos de la jornada
- Xelajú vs. Suchitepéquez (sábado, 1:00 PM, Mario Camposeco): los superchivos deben ganar para seguir en la pelea por el boleto directo, y no pueden permitirse tropiezos en casa. Suchitepéquez, último con 13 puntos, ya no tiene opciones de clasificar y juega para sumar unidades de cara al siguiente torneo.
- Mixco vs. Malacateco (sábado, 3:00 PM, Santo Domingo de Guzmán): los Chicharroneros tienen las mismas opciones que Xelajú, pero dependen también de lo que haga Municipal. Si pierden puntos como locales, se complican. Malacateco, con 19 puntos, quedó matemáticamente fuera de la fase final y busca sumar de visita para cerrar mejor el torneo.
- Municipal vs. Antigua (domingo, 5:05 PM, Manuel Felipe Carrera): Municipal necesita ganar para acercarse a los primeros puestos. Antigua, si suma de visita, asegura su pase directo a semifinales.
- Guastatoya vs. Comunicaciones (sábado, 8:00 PM, David Cordón Hichos): los pecho amarillo son quintos con 31 puntos. Los cremas son séptimos con 26, a tres de San Pedro, y una derrota los dejaría prácticamente fuera.
- Cobán vs. San Pedro (domingo, 3:00 PM): San Pedro es sexto con 29 y necesita sumar para no salir de la zona de clasificación. Cobán, con 25, necesita ganar para llegar a la última fecha con opciones.
- Marquense vs. Aurora (domingo, 7:10 PM, Marquesa de la Ensenada): ambos tienen 25 puntos y pocas posibilidades de clasificar.
Municipal, Guastatoya y San Pedro son los favoritos para los últimos tres lugares. Suchitepéquez y Malacateco quedaron sin opciones de llegar a la fase final, y les restan dos jornadas para sumar puntos de cara al siguiente torneo.
Aurora, Cobán y Marquense, con 25 puntos, y Comunicaciones, con 26, siguen vivos en los números, pero necesitan una combinación muy favorable.