Abrirse camino en el futbol costarricense representa uno de los desafíos más importantes en la carrera de Marvin Amarini Villatoro de León. El entrenador nacido en Cobán, Alta Verapaz, se convirtió en el primer guatemalteco en dirigir en esa liga y ahora tiene al Club Sport Cartaginés en la disputa de dos títulos que podrían marcar un nuevo capítulo en su trayectoria: el campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf.

Desde su llegada en enero, Villatoro ha conseguido consolidar un equipo competitivo, con aspiraciones en ambos torneos. Su presencia en el banquillo brumoso también representa una oportunidad para abrir camino a otros entrenadores centroamericanos en una liga que considera exigente y con una fuerte competencia entre técnicos nacionales y extranjeros.

"Acá en Costa Rica solo han dirigido tres entrenadores centroamericanos y yo soy el primer guatemalteco. No es fácil como la gente cree. Es un futbol muy cerrado, tienen muy buenos entrenadores de su país y vienen muy buenos extranjeros. Para mí es un privilegio y un honor estar acá, sobre todo dirigiendo un equipo grande como Cartaginés", expresó desde Costa Rica en entrevista con Prensa Libre.

El estratega considera que los resultados alcanzados son consecuencia de un trabajo colectivo entre el cuerpo técnico, la gerencia deportiva y los propietarios del club. También destaca la importancia de haber encontrado una buena base de jugadores y reforzar las posiciones necesarias para elevar el nivel competitivo.

"Encontré un equipo con una buena base, que había que apuntalar y mejorar en algunos puestos. Creo que con la llegada de los refuerzos le atinamos mucho. Esa buena base, reforzada, nos permitió estar a un nivel máximo de competencia", explicó.

Durante su experiencia en el futbol costarricense, Villatoro también ha identificado diferencias con el balompié guatemalteco, principalmente en la intensidad, las condiciones de las canchas y la exigencia táctica.

"Acá al jugador y al aficionado les gusta mucho el orden, los equipos muy trabajados tácticamente y lo ven mucho más desde ese punto de vista. En Guatemala hay un poquito más de libertad en los parados y en el ataque", comentó.

Amarini y dos finales que pueden marcar su trayectoria

El cierre de temporada representa un desafío especial para el técnico guatemalteco. Cartaginés mantiene sus aspiraciones en la Liga de la Primera División de Costa Rica y se prepara para disputar la final de la Copa Centroamericana frente a Liga Deportiva Alajuelense.

El enfrentamiento regional también tiene un antecedente para Villatoro, quien perdió la final de 2025 frente al mismo rival cuando dirigía a Xelajú MC. Sin embargo, el entrenador descarta que la nueva serie represente una revancha personal y asegura que prefiere concentrarse en su actual etapa con el conjunto brumoso.

"Queda la experiencia de haberlo vivido, saber que son partidos muy cerrados, muy tácticos, donde hay que cometer el mínimo de errores y tratar de aprovechar las opciones que queden. La concentración, el orden y aprovechar los mínimos detalles son claves", señaló.

La final de la Copa Centroamericana se disputará en una serie de ida y vuelta. El miércoles 2 de diciembre, a las 19 horas, Cartaginés recibirá a Alajuelense en el estadio José Rafael Fello Meza Ivankovish. El encuentro definitivo será el domingo 6, a las 18 horas, en el estadio Alejandro Morera Soto, conocido como la Catedral del Futbol.

"Yo disfruto cada etapa de mi carrera, cada momento, y cierro libros. Este es un nuevo libro, una nueva etapa. Las anteriores sirven de experiencia, pero no creo que tenga que ver una cosa con la otra. Ahora estamos enfocados en lograr cosas importantes con Cartago", manifestó.

Antes de esos compromisos internacionales, ambos equipos se enfrentarán este lunes 23 de noviembre, a las 20 horas, en la penúltima jornada de la fase de clasificación del campeonato costarricense.

La lucha por el liderato está cerrada. Saprissa encabeza la clasificación con 31 puntos y una diferencia de goles de +16, mientras que Cartaginés ocupa el segundo puesto con las mismas unidades, pero una diferencia de +12. Sporting es tercero con 30 puntos y Alajuelense marcha cuarto con 29. San Carlos completa los primeros cinco lugares con 26 unidades.

El objetivo de Villatoro es terminar como líder de la clasificación. Para ello, Cartaginés también deberá afrontar su compromiso de cierre de la fase regular, cuando reciba a Pérez Zeledón el 28 de noviembre, equipo que el técnico guatemalteco ya dirigió en 2021.

Con dos competiciones en juego y un calendario exigente, el entrenador apuesta por concentrarse en cada compromiso y administrar la recuperación de sus futbolistas.

"Hay que enfocarse en cada juego, exprimir al máximo a los jugadores y trabajar mucho en su recuperación para que lleguen bien a cada partido", explicó.

Con más experiencia y madurez

La trayectoria del técnico guatemalteco también está marcada por experiencias difíciles, entre ellas su paso por la Selección Nacional de Guatemala y la final de la Copa Centroamericana que perdió con Xelajú MC. Aunque fueron momentos dolorosos, considera que ambos le dejaron aprendizajes importantes para su carrera.

"Fueron momentos difíciles. En una —con Xelajú— hicimos una gran final y perdimos en penales, y en la otra —con la selección nacional— hicimos una gran eliminatoria, caímos invictos y sin recibir un gol en contra. Fueron momentos dolorosos, pero me dejaron mucha enseñanza", recordó.

Su etapa al frente de la Bicolor, entre 2019 y 2021, continúa siendo importante en su recorrido como entrenador. Sobre la posibilidad de regresar algún día al banquillo nacional, Villatoro no cierra las puertas, aunque considera que ahora cuenta con mayor experiencia y madurez para asumir un reto de esa magnitud.

"Creo que hay un Amarini mucho más maduro que aquel que recibió la Selección cuando estaba joven. Puede ser que tenga su revancha, pero eso no depende de mí. No estamos urgidos de que pase. Cada etapa llega en su momento preciso y, si toca, estaríamos un poco más preparados para ese reto", afirmó.

Desde Costa Rica, el estratega también mantiene su mirada sobre las necesidades del futbol guatemalteco. Considera que mejorar la infraestructura deportiva y las condiciones de las canchas debe ser el primer paso para desarrollar mejores procesos de formación y elevar el nivel de los futbolistas.

"El primer paso es mejorar las canchas y tener una infraestructura para brindar un buen proceso de formación. No podemos pretender hacer un buen proceso si no tenemos la infraestructura para hacerlo. Primero hay que mejorar las canchas y, a la par, iniciar buenos procesos desde las categorías menores", señaló.

Villatoro también considera que Guatemala tiene la capacidad para alcanzar una Copa del Mundo, aunque reconoce que será necesario mucho trabajo para conseguir ese objetivo.

Por ahora, su presente está en Costa Rica. Con Cartaginés busca consolidar su trayectoria internacional y tiene ante sí la oportunidad de conquistar dos campeonatos en una misma temporada. El técnico cobanero suma cuatro títulos en el futbol guatemalteco: un bicampeonato con Guastatoya y dos campeonatos con Xelajú MC, además de haber sido subcampeón de la Copa Centroamericana con el conjunto quetzalteco.