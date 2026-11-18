Deportivo Suchitepéquez atraviesa uno de sus momentos más complicados en el Torneo Apertura 2026. El empate 1-1 frente a Antigua GFC, en el estadio Carlos Salazar, volvió a evidenciar las dificultades de un equipo que apenas registra dos victorias en 20 jornadas y que está condenado a cerrar la fase de clasificación en el último lugar.

La campaña de los venados ha estado marcada por los malos resultados. En la jornada 17 cayeron 2-1 frente a Cobán Imperial y, aunque consiguieron un respiro al vencer 1-0 a Malacateco en la fecha 18, volvieron a tropezar con una goleada de 4-0 ante Guastatoya. En su presentación más reciente dejaron escapar la victoria frente al líder Antigua, al empatar 1-1 en un partido en el que terminaron con un jugador menos.

Ante los coloniales, el conjunto mazateco se adelantó al minuto 12 con una anotación de Fabricio González, pero Diego Fernández consiguió la igualdad al 29. La situación se complicó con la expulsión de Frank De León al minuto 39, después de una acción revisada mediante el sistema FVS. Además, el encuentro sufrió una interrupción de más de 20 minutos en el segundo tiempo por un corte en el servicio de energía eléctrica.

Armando Zamorano destaca la actitud del equipo

Pese a los resultados, el delantero Armando Zamorano destacó la actitud de sus compañeros y consideró que el equipo mostró carácter para competir incluso con un hombre menos. También señaló que Suchitepéquez ha generado oportunidades para ganar sus últimos encuentros, aunque los resultados no han acompañado ese esfuerzo.

El atacante cuestionó algunas decisiones arbitrales que, a su criterio, han perjudicado al equipo durante el campeonato, especialmente por las expulsiones. "Jugar con 10 es muy complicado", expresó, al reconocer el esfuerzo del plantel para sostener el resultado frente a Antigua.

Con 13 puntos, producto de dos victorias, siete empates y 11 derrotas, Suchitepéquez ocupa el último puesto de la clasificación. Su diferencia con Malacateco, que es penúltimo con 19 unidades, ya es de seis puntos.

Un Clausura con presión por el descenso

A falta de dos jornadas para concluir la fase de clasificación, los venados tienen como próximos compromisos la visita a Xelajú en la fecha 21 y el partido frente a Municipal en la última jornada, en el estadio Carlos Salazar.

Más allá de los puntos que puedan conseguir en el cierre del Apertura, la preocupación principal está puesta en el siguiente campeonato. Suchitepéquez comenzará el Clausura 2027 en el último lugar de la tabla acumulada, por lo que estará obligado a mejorar sus resultados para evitar complicaciones en la lucha por la permanencia en la Liga Nacional.