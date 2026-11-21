Guastatoya venció 4-1 a Comunicaciones en el estadio David Cordón Hichos, por la jornada 21 del Apertura 2026. Con los tres puntos, los pecho amarillo llegaron a 34, mientras que los cremas se quedaron con 26 y perdieron una racha de tres victorias consecutivas.

El partido empezó parejo, con mucho contacto y sin un claro dominador. Paolo Dantaz probó desde fuera del área al minuto 10 con un remate potente que se fue ligeramente desviado, y al 17 volvió a intentarlo con un tiro libre que tomó dirección a portería.

El local golpeó primero. Al 27, Denilson Sánchez sacó un remate desde fuera del área que picó antes de llegar a Fredy Pérez y terminó en el fondo de la red para el 1-0, un gol que cambió el rumbo del partido y obligó a los Cremas a salir a buscar el empate.

Un penal que cambió el partido

Al 29, el árbitro Mario Escobar señaló penal para Guastatoya por una mano de Diego Santis dentro del área. La jugada se revisó en el FVS, por una posible falta previa sobre Stheven Robles, y al 34 Escobar ratificó la decisión tras la consulta.

Al 35, Víctor Ávalos convirtió el penal y amplió la ventaja a 2-0. Con ese marcador, y tras seis minutos de adición, Guastatoya se fue al descanso arriba, mientras Comunicaciones hizo un triple cambio en el entretiempo para buscar una reacción.

Una reacción que no alcanzó

Comunicaciones desperdició una clara oportunidad al 53, cuando Dewinder Bradley y Erick Lemus se quedaron sin rematar dentro del área. Al 65, Lemus descontó para los cremas, que presionaron en busca del empate, pero Bradley mandó un remate muy por encima del travesaño al 70.

La noche se complicó al 74. Stheven Robles recibió su segunda amarilla por una falta y Comunicaciones se quedó con diez. Al 78, Javier Estrada aprovechó un rechazo de Fredy Pérez y anotó el 3-1, y al 87 Cristopher Ramírez marcó el 4-1 definitivo.

Con 26 puntos y una jornada por jugar, Comunicaciones puede llegar a 29 como máximo. San Pedro, sexto con 29, juega mañana contra Cobán a las 3:00 PM. Si empata o gana, los cremas quedarán matemáticamente fuera de los seis primeros, y solo una derrota de San Pedro los deja con vida.