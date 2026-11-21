Mixco venció 2-0 a Malacateco en el estadio Santo Domingo de Guzmán, por la jornada 21 del Apertura 2026, y sumó tres puntos que lo llevan a 37. El local salió con todo y buscó abrir el marcador pronto.

Lynner García probó al minuto 1 con un tiro desviado, Kennedy Rocha intentó con su velocidad por las bandas y Diego Méndez estuvo cerca al 12 con un cabezazo que se fue a un costado. Malacateco corría tras el balón sin lograr la posesión.

El gol llegó al 27. El balón quedó suelto en la entrada del área y Martín Angulo, sin pensarlo, sacó un derechazo para el 1-0. El árbitro Allan Monroy revisó la jugada en el FVS por una posible posición adelantada de Cristian Ojeda tras el disparo, y tras varios minutos validó el gol.

Kevin Gordillo / PL

Un dominio local

Tras abrir el marcador, los chicharroneros mantuvieron un dominio abrumador del balón. Malacateco tuvo su primera llegada al 21, con un tiro de Kevin Ramírez que se desvió en un defensa, y trató de emparejar el juego adelantando líneas, aunque sin crear peligro.

En el segundo tiempo, los toros salieron con propuesta ofensiva y encerraron a Mixco, aunque sin encontrar espacios. Roberto Meneses tuvo una opción clara al 58, pero su tiro se fue desviado. Al 70, Moscoso volvió a destacar con un atajadón ante un derechazo de Nelson Andrade.

Kevin Gordillo / PL

El contragolpe de Pozuelos

Cuando Malacateco estaba volcado al ataque, Mixco encontró el 2-0 al 83. Yonathan Pozuelos arrancó en contragolpe, se quitó a dos rivales y sacó un tiro de derecha para sentenciar el partido, con lo que los visitantes se quedaron sin tiempo para reaccionar.

El final tuvo tensión. Mixco pidió al 88 la expulsión de Juan Esqueda por una falta sobre Pozuelos, pero Monroy revisó la jugada en el FVS y mantuvo la tarjeta amarilla. Con el triunfo, Mixco llegó a 37 puntos, y Malacateco se quedó con 19, sin opciones matemáticas de llegar a la fase final.