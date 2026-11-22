Ya se conocen los dos equipos que definirán el campeonato del Apertura 2026 en la Primera División: Atlético Mictlán y Nueva Santa Rosa. El último en confirmarse fue Mictlán, que dejó fuera a Aguacatán con un global de 6-2.

En el partido de vuelta, disputado en Asunción Mita, los jutiapanecos ganaron 5-1 y resolvieron la serie sin sobresaltos. Paolo Molina convirtió dos veces, mientras que Douglas Romero, Jonás Herrarte y Wilson Gómez firmaron los otros tres tantos. Héctor Arévalo anotó el único gol de Aguacatán.

Su rival en la final será Nueva Santa Rosa, que avanzó tras vencer a Deportivo Fraijanes por un global de 7-6, con victoria 4-3 en la ida y empate 3-3 en la vuelta. Es la tercera semifinal seguida de los paneleros en Primera División.

Fechas por definirse

El primer duelo se jugará en el estadio La Asunción, en Asunción Mita, Jutiapa, y el segundo en el Pedro García Arredondo, en Nueva Santa Rosa. La liga todavía no informa los días ni las horas, aunque ya se sabe que la serie se jugará de un fin de semana al siguiente.

PL / CSD Mictlán

Ambos clubes ya se midieron en este torneo. De acuerdo con los datos disponibles, Nueva Santa Rosa ganó 4-3 a Mictlán en su estadio durante la fase de grupos, lo que anticipa una final con mucho ataque.

Lo que se juega más allá del título

Haber llegado a la final le asegura a cada equipo la mitad del derecho al ascenso a la Liga Nacional, sin importar quién levante el trofeo. El premio está ligado a la instancia decisiva y no depende del resultado.

Para completar el ascenso, uno de los dos tendría que volver a jugar la final del Clausura, y subiría de forma directa aunque no gane ningún título. El que no llegue a esa instancia conservaría la opción de un repechaje.